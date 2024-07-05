ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пташка з "Азовсталі" відповіла, чи піде на "Холостяк" до Терена

П'ятниця 05 липня 2024 17:44
UA EN RU
Пташка з "Азовсталі" відповіла, чи піде на "Холостяк" до Терена "Пташка" та Олександр Терен Будько (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка" з "Азовсталі", отримала від фанів незвичайне питання. Її спитали, чи хотіла б вона піти на новий сезон шоу "Холостяк", головним героєм якого стане військовий-ветеран Олександр Терен Будько.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яким "Пташка" поділилася в Instagram.

Чи хотіла б Поліщук піти на "Холостяк"

Так, спочатку "Пташка" жартома запропонувала фанам обрати для неї "нареченого". І юзери не тільки пропонували варіанти, а ще й ставили питання.

Один з підписників запропонував "вогонь-тему". "Пташка", на думку юзера, має піти на шоу "Холостяк", аби виграти та завоювати серце Терена.

Втім виявилося, що Катерина не хоче брати участь у такому проекті. За її словами, вона не хоче конкуренції.

"Не мій варік. Не хоче конкурувати з десятками дівчат. І не люблю програвати", - написала "Пташка".

Пташка з &quot;Азовсталі&quot; відповіла, чи піде на &quot;Холостяк&quot; до Терена

Stories "Пташки" (скріншот)

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Романтичний проект виходить вже багато років. І цього разу головним героєм нового сезону стане військовий. За словами Терена, він вірить у можливість знайти на проекті сво долю.

"На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроекті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще", - вважає військовий.

Яку партнерку шукає новий &quot;Холостяк&quot; Олександр Терен

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Холостяка" цікавлять розумні та прогресивні дівчата, які щиро реагують на жарти та прагнуть змін у суспільстві.

"І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", - зазначав Терен.

До слова, раніше ми розповідали, де зараз Саша Мудра з "Холостяка", яку облив брудом Алекс Топольський.

Окрім цього, нещодавно Терен зізнався, як йому запропонували стати новим "Холостяком".

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування
Будівництво фортифікацій в Україні: Міноборони доручили відзвітувати про фінансування