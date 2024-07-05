Пташка з "Азовсталі" відповіла, чи піде на "Холостяк" до Терена

Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка" з "Азовсталі", отримала від фанів незвичайне питання. Її спитали, чи хотіла б вона піти на новий сезон шоу "Холостяк" , головним героєм якого стане військовий-ветеран Олександр Терен Будько.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яким "Пташка" поділилася в Instagram .

Чи хотіла б Поліщук піти на "Холостяк"

Так, спочатку "Пташка" жартома запропонувала фанам обрати для неї "нареченого". І юзери не тільки пропонували варіанти, а ще й ставили питання.

Один з підписників запропонував "вогонь-тему". "Пташка", на думку юзера, має піти на шоу "Холостяк", аби виграти та завоювати серце Терена.

Втім виявилося, що Катерина не хоче брати участь у такому проекті. За її словами, вона не хоче конкуренції.

"Не мій варік. Не хоче конкурувати з десятками дівчат. І не люблю програвати", - написала "Пташка".

Stories "Пташки" (скріншот)

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

Романтичний проект виходить вже багато років. І цього разу головним героєм нового сезону стане військовий. За словами Терена, він вірить у можливість знайти на проекті сво долю.

"На власному досвіді знаю, що дива можна чекати звідусіль, і вірю, що на телепроекті можна знайти кохання. Звісно, це також крута можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще", - вважає військовий.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Холостяка" цікавлять розумні та прогресивні дівчата, які щиро реагують на жарти та прагнуть змін у суспільстві.

"І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар’єрності та інклюзивності простору", - зазначав Терен.