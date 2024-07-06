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"Квартал 95" открестился от скандального Ханумака, похваставшегося выездом за границу (фото)

Суббота 06 июля 2024 13:45
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"Квартал 95" открестился от скандального Ханумака, похваставшегося выездом за границу (фото) Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak
Автор: Полина Иваненко

На фоне скандального заявления выехавшего из Украины Руслана Ханумака, который публично этим похвастался, в студии "Квартал 95" сделали заявление о юмористе. Экс-муж блогерши Алины Шаманской, как утверждается, "никогда не был штатным работником".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), заявление "Квартала 95" появилось у Stories на странице студии в Instagram.

Что заявили в "Квартале"

Так, студия буквально открестилась от Ханумака. Скандальный артист, как утверждают в "Квартале", работал с ними "только на условиях договоров заказа".

"С 2021 года студия "Квартал 95" не имеет с Русланом Ханумаком никаких гражданско-правовых и трудовых отношений", - говорится в заявлении.

Более того, представители студии заявили, что называть юмориста звездой "Квартала" - "некорректно".

"Все актеры "Квартала" находятся в Украине", - утверждается в заявлении.

&quot;Квартал 95&quot; открестился от скандального Ханумака, похваставшегося выездом за границу (фото)

Заявление "Квартала" (скриншот)

Скандал с Ханумаком - детали

Напомним, несколько дней назад юморист и экс-муж блоггерши Шаманской публично заявил, что уехал из Украины. Он отправился в США, где находится его сын. От звезды "Квартала" до побега из Украины. Чем запомнился Руслан Ханумак

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

При этом Ханумак перешел на русский язык и заявил, что он не боится потерять репутацию и работу. Ведь главное для него - чтобы сын рос с отцом.

А потом Ханумак заявил, что имеет отсрочку. По словам артиста, у него астма.

"У нас в семье это от деда по маме, и кому надо сказать "спасибо" за выезд, так это не Президенту, с которым мы вместе работали только на предвыборной кампании, а покойному деду Арто", - говорил юморист.

К слову, ранее Пташка из "Азовстали" ответила, пойдет ли на "Холостяк" к Терену.

Кроме того, читайте интервью певца Козака Сиромахи, в котором он высказался о том, как украинцы могут приблизить победу.

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