Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви

Список інгредієнтів

За бажання можна додати до куті курагу, чорнослив, в’ялені вишні та горішки.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

пшениця - 300 г

мак - 100 г

родзинки - 100 г

журавлина - 50 г

волоські горіхи - 100 г

мед - до свого смаку

цукор - 70 г

узвар - 150 мл

Спосіб приготування

Спочатку пшеницю висипте в каструлю, залийте 1 л води, перемішайте й залиште на 2-3 години настоюватись.

Родзинки й журавлину залийте холодною водою та залиште на 5 хвилин. Потім промийте й обсушіть на рушнику.

Далі мак насипте в глибоку тарілочку, залийте окропом і залиште на 10 хвилин.

Після цього пшеницю промийте, залийте 900 мл холодної води та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 50-60 хвилин.

Коли пшениця охолоне, додайте мак, влийте узвар, насипте подрібнені горішки, родзинки з журавлиною.

В кінці додайте мед і перемішайте.

Як приготувати кутю з узвару (скриншот)