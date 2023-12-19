UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кутя на узварі з горіхами та родзинками: смачний рецепт головної різдвяної страви

Як приготувати кутю (flickr.com)
Автор: Тетяна Самарук

Кутя - традиційна українська страва з пшениці з додаванням меду, маку й горіхів, яку готують на Святвечір. Можна приготувати смачну кутю на узварі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Onyshkevychi".

Список інгредієнтів

За бажання можна додати до куті курагу, чорнослив, в’ялені вишні та горішки.

Для приготування підготуйте такі інгредієнти:

  • пшениця - 300 г
  • мак - 100 г
  • родзинки - 100 г
  • журавлина - 50 г
  • волоські горіхи - 100 г
  • мед - до свого смаку
  • цукор - 70 г
  • узвар - 150 мл

Спосіб приготування

Спочатку пшеницю висипте в каструлю, залийте 1 л води, перемішайте й залиште на 2-3 години настоюватись.

Родзинки й журавлину залийте холодною водою та залиште на 5 хвилин. Потім промийте й обсушіть на рушнику.

Далі мак насипте в глибоку тарілочку, залийте окропом і залиште на 10 хвилин.

Після цього пшеницю промийте, залийте 900 мл холодної води та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 50-60 хвилин.

Коли пшениця охолоне, додайте мак, влийте узвар, насипте подрібнені горішки, родзинки з журавлиною.

В кінці додайте мед і перемішайте.

 Як приготувати кутю з узвару (скриншот)

 

Раніше ми повідомляли, кому категорично не можна їсти кутю.

Також ми писали, які інгредієнти не можна додавати в кутю, щоб не зіпсувати блюдо.

Читайте РБК-Україна в Google News
РіздвоСочельник