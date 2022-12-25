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Не додавайте ці складники в кутю, щоб не зіпсувати її

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Неділя 25 грудня 2022 10:01
Не додавайте ці складники в кутю, щоб не зіпсувати її Кутя (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)
Автор: Світлана Мащенко

Кутя – одна з найголовніших різдвяних страв, яку традиційно готують на Святвечір, напередодні Різдва. У кожному регіоні і на кожній кухні свої рецепти, але є деякі загальноприйняті правила готування, яких варто дотримуватися.

Як не зіпсувати кутю – читайте нижче в матеріалі Styler.

З якої крупи готувати, а з якої – не можна

В деяких регіонах України варять кутю з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перловки чи рису. Зараз кутю варять навіть з булгуру - очищеної та подрібненої пшениці.

Проте все ж канонічним складником є цільні зерна пшениці.

Яку би крупу ви не обрали, в будь-якому разі, перед тим, як її варити, перевірте, чи не залежалась вона, чи не має затхлого запаху. Таке може трапитися, якщо довго зберігати крупи в поліетиленових пакетах.

Секрети смачної куті

  • Пшениця вариться довго, тож візьміть посуд з товстим дном, або зваріть її в мультиварці в довгочасовому режимі.
  • Крупа з м'яких сортів (озима пшениця) вариться 30-40 хвилин на слабкому вогні. А з твердих сортів (яра пшениця) зазвичай вариться довше, однак кутя з неї виходить більш розсипчаста.
  • Постійно мішати крупу не треба – лише раз, коли вона закипить.
  • Перед перетиранням маку обов’язково замочіть його на ніч у холодній воді, а потім відтисніть через марлю.
  • Щоб кутя не була дуже крутою, розведіть її кип’яченою водою або узваром.
  • Додавайте інгредієнти тільки після того, як кутя охолоне. Це можуть бути медовий сироп, мак, горіхи, сухофрукти.
  • В ідеалі додавати горіхи, мед, мак і сухофрукти варто перед подачею на стіл. Інакше пшениця може затверднути.

Дізнайтеся з відео нижче, як просто приготувати пшеницю для куті. Українська господиня радить замочити пшеницю на ніч в теплій воді. Потім поставити на вогонь і проварити 30 хвилин, а потім залишити на пару годин під кришкою. Далі знову проварити півгодини, вимкнути і залишити під кришкою. Пшениця буде ідеальною.

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Крім того дізнайтеся, скільки можна зберігати новорічні страви.

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