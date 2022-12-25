Не додавайте ці складники в кутю, щоб не зіпсувати її
Кутя – одна з найголовніших різдвяних страв, яку традиційно готують на Святвечір, напередодні Різдва. У кожному регіоні і на кожній кухні свої рецепти, але є деякі загальноприйняті правила готування, яких варто дотримуватися.
Як не зіпсувати кутю – читайте нижче в матеріалі Styler.
З якої крупи готувати, а з якої – не можна
В деяких регіонах України варять кутю з жита, ячменю, пшениці, сочевиці, перловки чи рису. Зараз кутю варять навіть з булгуру - очищеної та подрібненої пшениці.
Проте все ж канонічним складником є цільні зерна пшениці.
Яку би крупу ви не обрали, в будь-якому разі, перед тим, як її варити, перевірте, чи не залежалась вона, чи не має затхлого запаху. Таке може трапитися, якщо довго зберігати крупи в поліетиленових пакетах.
Секрети смачної куті
- Пшениця вариться довго, тож візьміть посуд з товстим дном, або зваріть її в мультиварці в довгочасовому режимі.
- Крупа з м'яких сортів (озима пшениця) вариться 30-40 хвилин на слабкому вогні. А з твердих сортів (яра пшениця) зазвичай вариться довше, однак кутя з неї виходить більш розсипчаста.
- Постійно мішати крупу не треба – лише раз, коли вона закипить.
- Перед перетиранням маку обов’язково замочіть його на ніч у холодній воді, а потім відтисніть через марлю.
- Щоб кутя не була дуже крутою, розведіть її кип’яченою водою або узваром.
- Додавайте інгредієнти тільки після того, як кутя охолоне. Це можуть бути медовий сироп, мак, горіхи, сухофрукти.
- В ідеалі додавати горіхи, мед, мак і сухофрукти варто перед подачею на стіл. Інакше пшениця може затверднути.
Дізнайтеся з відео нижче, як просто приготувати пшеницю для куті. Українська господиня радить замочити пшеницю на ніч в теплій воді. Потім поставити на вогонь і проварити 30 хвилин, а потім залишити на пару годин під кришкою. Далі знову проварити півгодини, вимкнути і залишити під кришкою. Пшениця буде ідеальною.
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