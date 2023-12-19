Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюда

Кутья - традиционное украинское блюдо из пшеницы с добавлением меда, мака и орехов, которое готовят на Сочельник. Можно приготовить вкусную кутью на узваре.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Onyshkevychi".
При желании можно добавить в куте курагу, чернослив, вяленые вишни и орешки.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Сначала пшеницу высыпьте в кастрюлю, залейте 1 л воды, перемешайте и оставьте на 2-3 часа настаиваться.
Изюм и клюкву залейте холодной водой и оставьте на 5 минут. Затем промойте и обсушите на полотенце.
Далее мак насыпьте в глубокую тарелочку, залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
После этого пшеницу промойте, залейте 900 мл холодной воды и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне 50-60 минут.
Когда пшеница остынет, добавьте мак, влейте компот, насыпьте измельченные орешки, изюм с клюквой.
В конце добавьте мед и перемешайте.
Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя есть кутью.
Также мы писали, какие ингредиенты нельзя добавлять в кутью, чтобы не испортить блюдо.