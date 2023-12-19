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Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюда

Вторник 19 декабря 2023 12:01
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Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюда Как приготовить кутью (flickr.com)
Автор: Татьяна Самарук

Кутья - традиционное украинское блюдо из пшеницы с добавлением меда, мака и орехов, которое готовят на Сочельник. Можно приготовить вкусную кутью на узваре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Onyshkevychi".

Список ингредиентов

При желании можно добавить в куте курагу, чернослив, вяленые вишни и орешки.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • пшеница - 300 г
  • мак - 100 г
  • изюм - 100 г
  • клюква - 50 г
  • грецкие орехи - 100 г
  • мед - по своему вкусу
  • сахар - 70 г
  • узвар - 150 мл

Способ приготовления

Сначала пшеницу высыпьте в кастрюлю, залейте 1 л воды, перемешайте и оставьте на 2-3 часа настаиваться.

Изюм и клюкву залейте холодной водой и оставьте на 5 минут. Затем промойте и обсушите на полотенце.

Далее мак насыпьте в глубокую тарелочку, залейте кипятком и оставьте на 10 минут.

После этого пшеницу промойте, залейте 900 мл холодной воды и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне 50-60 минут.

Когда пшеница остынет, добавьте мак, влейте компот, насыпьте измельченные орешки, изюм с клюквой.

В конце добавьте мед и перемешайте.

Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюда

Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюдаКак приготовить кутью из компота (скриншот)

Раньше мы сообщали, кому категорически нельзя есть кутью.

Также мы писали, какие ингредиенты нельзя добавлять в кутью, чтобы не испортить блюдо.

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