Кутья на узваре с орехами и изюмом: вкусный рецепт главного рождественского блюда

Кутья - традиционное украинское блюдо из пшеницы с добавлением меда, мака и орехов, которое готовят на Сочельник. Можно приготовить вкусную кутью на узваре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал " Onyshkevychi ".

Список ингредиентов

При желании можно добавить в куте курагу, чернослив, вяленые вишни и орешки.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

пшеница - 300 г

мак - 100 г

изюм - 100 г

клюква - 50 г

грецкие орехи - 100 г

мед - по своему вкусу

сахар - 70 г

узвар - 150 мл

Способ приготовления

Сначала пшеницу высыпьте в кастрюлю, залейте 1 л воды, перемешайте и оставьте на 2-3 часа настаиваться.

Изюм и клюкву залейте холодной водой и оставьте на 5 минут. Затем промойте и обсушите на полотенце.

Далее мак насыпьте в глубокую тарелочку, залейте кипятком и оставьте на 10 минут.

После этого пшеницу промойте, залейте 900 мл холодной воды и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне 50-60 минут.

Когда пшеница остынет, добавьте мак, влейте компот, насыпьте измельченные орешки, изюм с клюквой.

В конце добавьте мед и перемешайте.

Как приготовить кутью из компота (скриншот)