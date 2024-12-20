Кутя на Різдво: 10 нетрадиційних продуктів, які можна додати у страву

Що можна додати в кутю

Зазвичай кутю готують з зерен пшениці, однак іноді використовують ячмінь. Зерна попередньо замочували, а потім відварювали до загустіння.

Після відварювання до пшениці нерідко додавали декілька ополоників узвару - фруктовий напій надавав страві легкої кислинки. Так готували кутю на Полтавщині.

В інших регіонах України характерний смак куті також створювався додаванням товченого маку та волоських горіхів. Іноді додавали мед та родзинки, попередньо запарюючи ці сухофрукти.

Такий рецепт куті дійшов до наших днів, проте як господині, так і шеф-кухарі експериментують з різноманітними інгредієнтами, які можна знайти нині.

Рис

Рис збагатить кутю корисними елементами та урізноманітнить текстуру. Для того, щоб приготувати кутю з рисом, радять обирати крупу з найменшою часткою крохмалю.

Фрукти (в’ялені або свіжі)

Додавши до куті в’ялені або свіжі фрукти, такі як яблука, груші, інжир, чорнослив курага та навіть вишні, ви збагачуєте страву натуральною солодкістю і корисними вітамінами. До того ж фрукти додадуть куті не лише нового смаку, а й аромату.

Горіхи та насіння

Замість традиційних волоських горіхів можна додати кедрові горішки або насіння соняшнику. Вони надають куті цікавої текстури і містять корисні речовини.

Кокосова стружка

Кокосова стружка додасть куті екзотичного смаку та аромату, а також збагатить страву корисних елементами.

Чорниця або журавлина

Ягоди, наприклад, чорниця чи журавлина, додадуть куті приємної кислинки та прикрашають страву кольором. Вони також містять антиоксиданти, що корисні для здоров’я.

Шоколад

Не бійтеся додати до куті шматочки темного шоколаду. Це зробить страву більш сучасною, а шоколад додасть приємного гіркуватого смаку.

Що можна додати до куті (фото: Flickr)

Халва

Щоб зробити кутю солодшою, окрім шоколаду та меду можна додати халву, розкришивши її та перемішавши з кашею.

Імбир

Імбир може стати чудовим додатком до куті, надавши їй легку пряність. Імбир також має багато корисних речовин. Втім, його потрібно додавати зовсім трохи, інакше імбир зробить страву гострою та гіркою.

Цукати

Цукати з апельсина, ананаса, дині або папаї додадуть куті яскравих кольорів і солодкості. Однак важливо не додавати інгредієнтів до куті надмірно.

Кленовий сироп

Для тих, хто любить солодке, кленовий сироп може стати чудовою альтернативою меду. Він має яскраво виражений смак і надасть куті неповторний аромат.