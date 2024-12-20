Кутя на Рождество: 10 нетрадиционных продуктов, которые можно добавить в блюдо

Что можно добавить в кутю

Обычно кутю готовят из зерен пшеницы, однако иногда используют ячмень. Зерна предварительно замачивали, а затем отваривали до загустения.

После отваривания к пшенице нередко добавляли несколько половников узвара - фруктовый напиток придавал блюду легкую кислинку. Так готовили кутю в Полтавской области.

В других регионах Украины характерный вкус кути также создавался добавлением толченого мака и грецких орехов. Иногда добавляли мед и изюм, предварительно запаривая эти сухофрукты.

Такой рецепт кути дошел до наших дней, однако как хозяйки, так и шеф-повара экспериментируют с различными ингредиентами, которые можно найти сейчас.

Рис

Рис обогатит кутю полезными элементами и разнообразит текстуру. Для того, чтобы приготовить кутю с рисом, советуют выбирать крупу с наименьшим содержанием крахмала.

Фрукты (вяленые или свежие)

Добавив к куте вяленые или свежие фрукты, такие как яблоки, груши, инжир, чернослив курага и даже вишни, вы обогащаете блюдо натуральной сладостью и полезными витаминами. К тому же фрукты придадут куте не только новый вкус, но и аромат.

Орехи и семена

Вместо традиционных грецких орехов можно добавить кедровые орешки или семена подсолнечника. Они придают куте интересную текстуру и содержат полезные вещества.

Кокосовая стружка

Кокосовая стружка придаст куте экзотический вкус и аромат, а также обогатит блюдо полезными элементами.

Черника или клюква

Ягоды, например, черника или клюква, придадут куте приятную кислинку и украсят блюдо цветом. Они также содержат антиоксиданты, полезные для здоровья.

Шоколад

Не бойтесь добавить к куте кусочки темного шоколада. Это сделает блюдо более современным, а шоколад придаст приятный горьковатый вкус.

Что можно добавить к куте (фото: Flickr)

Халва

Чтобы сделать кутю слаще, кроме шоколада и меда можно добавить халву, раскрошив ее и перемешав с кашей.

Имбирь

Имбирь может стать прекрасным дополнением к куте, придав ей легкую пряность. Имбирь также имеет много полезных веществ. Впрочем, его нужно добавлять совсем немного, иначе имбирь сделает блюдо острым и горьким.

Цукаты

Цукаты из апельсина, ананаса, дыни или папайи придадут куте ярких цветов и сладости. Однако важно не добавлять ингредиентов в кутю чрезмерно.

Кленовый сироп

Для тех, кто любит сладкое, кленовый сироп может стать отличной альтернативой меду. Он имеет ярко выраженный вкус и придаст куте неповторимый аромат.