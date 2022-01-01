Кутья-дзьобанка с особой крупы по старинному рецепту берегини украинской кухни

Кулинарка советует взять за основу особую - "пиханую" пшеницу. Нынче такую можно купить в магазине уже готовую, а можно сделать самим из целых зерен.

Ингредиенты для кутьи:

0,5 л пшеницы,

1 стакан мака,

200 г сахара,

1 ст. л. меда,

100 г порубленых орехов,

100 г изюма.

Как сделать "пиханую" пшеницу

"Пиханаю" пшеница - это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего роду чешую-перья.

В книге кулинарка советует отобрать лучшее зерно пшеницы, посушить, спарить горячей водой.

"Когда-то пихали в ступе, теперь втирают в макитре. Осторожно, чтобы не растолочь зерна и просеять от половы", - пишет Дарья Цвек.

Пошаговое приготовление кутьи

Промойте "пиханую" пшеницу в нескольких водах, залейте горячей водой и варите на легком огне 2-3 часа до готовности.

Во время варки пшеницу не надо солить и варят ее без жира на легком огне. Если вода выкипает, надо подливать кипяток.

Запаренный мак вотрите в макитре без воды и сахара на однородную массу. Сваренную пшеницу вымешайте с маком, добавьте по вкусу сахар, мед, доводя кутью до желаемой густоты.

Добавьте порубленные орехи, помытый изюм. Можно добавить 1-2 ложки вишневого варенья.

Скриншот кулинарной книги

Кто такая Дарья Цвек

Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".