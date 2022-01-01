Кутья-дзьобанка с особой крупы по старинному рецепту берегини украинской кухни

Кутья - одно из древнейших праздничных блюд украинцев, которое дошло до наших времен. В ее составе - простые продукты, а вкус - чрезвычайно насыщенный и неповторимый. Традиционное блюдо когда-то называли "дзьобанкой", или "коловатней".
Уникальный рецепт можно найти в книге хранительницы украинской кухни Дарьи Цвек "На добрый вечер: Праздничные рецепты", 1993 года выпуска.
Кулинарка советует взять за основу особую - "пиханую" пшеницу. Нынче такую можно купить в магазине уже готовую, а можно сделать самим из целых зерен.
"Пиханаю" пшеница - это пропаренное горячей водой зерно, просушенное, перебранное и мягко облущенное в ступе или в макитре. Осторожно просеянное, оно без половы имеет своего роду чешую-перья.
В книге кулинарка советует отобрать лучшее зерно пшеницы, посушить, спарить горячей водой.
"Когда-то пихали в ступе, теперь втирают в макитре. Осторожно, чтобы не растолочь зерна и просеять от половы", - пишет Дарья Цвек.
Промойте "пиханую" пшеницу в нескольких водах, залейте горячей водой и варите на легком огне 2-3 часа до готовности.
Во время варки пшеницу не надо солить и варят ее без жира на легком огне. Если вода выкипает, надо подливать кипяток.
Запаренный мак вотрите в макитре без воды и сахара на однородную массу. Сваренную пшеницу вымешайте с маком, добавьте по вкусу сахар, мед, доводя кутью до желаемой густоты.
Добавьте порубленные орехи, помытый изюм. Можно добавить 1-2 ложки вишневого варенья.
Скриншот кулинарной книги
Дарья Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор ряда популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров, они получали престижные награды премии "Книга года".
Раньше мы писали, как приготовить вкусный "кофе, как у мамы" по рецепту кулинарки.