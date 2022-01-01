Кутя-дзьобанка з особливої крупи за старовинним рецептом берегині української кухні

Кулінарка радить взяти за основу особливу - "піхану" пшеницю. Нині таку можна купити в магазині вже готову, а можна зробити самим з цілих зерен.

Інгредієнти для куті:

0,5 л пшениці,

1 склянка маку,

200 г цукру,

1 ст. л. меду,

100 г посічених горіхів,

100 г родзинок.

Як зробити "піхану" пшеницю

"Піхана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м’яко облущене в ступі чи в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має таку собі луску - пір’я.

В книзі кулінарка радить відібрати найкраще зерно пшениці, посушити, спарити гарячою водою.

"Колись піхали в ступі, тепер втирають в макітрі. Обережно, щоб не потовкти зерна і просіяти від полови", - пише Дарія Цвєк.

Покрокове приготування куті

Промийте "піхану" пшеницю в кількох водах, залийте гарячою водою і варіть на легкому вогні 2-3 години до готовності.

Під час варіння пшеницю не треба солити і варять її без жиру на легкому вогні. Якщо вода википає, треба підливати кип'яток.

Запарений мак увітріть в макітрі без води і цукру на однорідну масу. Зварену пшеницю вимішайте з маком, додайте за смаком цукру, мед, доводячи кутю до бажаної густоти.

Додайте посічені горіхи, помиті родзинки. Можна додати 1-2 ложки вишневого варення.

Скріншот кулінарної книги

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".