Курячий паприкаш: простий рецепт ароматної страви угорської кухні

Що потрібно для курячого паприкаша

Для того, щоб приготувати цю страву угорської кухні, необхідні ці продукти:

курячі ніжки - 6 шт.

цибуля - 1 шт.

часник - 3 зубчики

помідор - 1 шт.

томатне пюре - 1 стакан

вода - 1 стакан

сметана - 4-5 ст. л.

петрушка - пучок

вершкове масло - до смаку

паприка - 2 ст. л.

борошно - 2 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

оливкова олія - 2-4 ст. л.

Як готувати курячий паприкаш

Для того, щоб приготувати угорський паприкаш, найкраще використовувати курячі гомілки. Спершу їх потрібно промити та обсушити, а потім ретельно присипати сіллю та перцем, а також натерти оливковою олією.

Розігрійте на пательні масло разом з олією. Викладіть на пательню курячі ніжки та обсмажте їх до золотистої скоринки, по декілька хвилин з кожного боку.



Як готувати паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

Цибулю потрібно почистити та нарізати на невеликі кубики. Часник почистьте і подрібніть ножем. Помідор помийте і наріжте на невеликі кубики.

Перекладіть обсмажені курячі ніжки на тарілку, а в пательню всипте цибулю. Обсмажте її до розм'якшення протягом декількох хвилин, після чого додайте часник і помідор.

Помішуючи, тушкуйте інгредієнти протягом декількох хвилин. Після цього всипте паприку та борошно, ретельно перемішуючи майбутній соус.

За декілька хвилин додайте до помідорів з цибулею томатне пюре, а також влийте воду. За бажанням соус для паприкашу можна злегка підсолити та поперчити.



Як готувати паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

Викладіть в густу суміш обсмажені курячі ніжки, покрийте їх соусом, щоб м'ясо увібрало аромати. Накрийте пательню кришкою та тушкуйте курячі ніжки на слабкому вогні протягом 25 хвилин.



Як готувати паприкаш (скриншот / Ricette Perfette)

За 12 хвилину від початку тушкування переверніть гомілки на інший бік і продовжте їх тушкувати, накривши пательню кришкою. Тим часом помийте і подрібніть зелень.

Готові курячі ніжки викладіть на тарілку, а в соус, який залишився в пательні, додайте сметану. Помішуючи, проваріть суміш протягом декількох хвилин, а потім викладіть в неї курячі ніжки.

Протушкуйте м'ясо ще декілька хвилин, після чого присипте подрібненою зеленню. Найкраще подавати паприкаш з гарніром, наприклад, рисом, галушками або картопляним пюре.