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Котлета по-київськи: простий рецепт класики м'ясних страв

Четвер 30 січня 2025 17:30
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Котлета по-київськи: простий рецепт класики м'ясних страв Як готувати котлету по-київськи (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)
Автор: Людмила Рябухіна

Котлета по-київськи - відома ледь не кожному страва з курятини у хрусткому паніруванні. Проте цю котлету можна зробити ще смачнішою, використавши замість фаршу філе.

Про те, як готувати котлету по-київськи у хрусткій паніровці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для котлети по-київськи у хрусткій паніровці

Для того, щоб приготувати 4 котлети по-київськи, знадобляться такі інгредієнти:

  • курячий фарш - 550 г
  • яйце - 2 шт.
  • плавлений сир - З0 г
  • зелень (кріп, петрушка) - 20 г
  • масло - 25 г
  • борошно - 2-3 ст. л.
  • панірувальні сухарі - 2-3 ст. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • перець - 1 ч. л.

Як готувати котлету по-київськи

Для того, щоб приготувати котлети по-київськи використовуючи фарш, до перемеленого м'яса потрібно додати одне куряче яйце. Також всипте сіль та перець.

Ретельно перемішайте фарш, а потім відбийте його - тоді котлети будуть більш щільними. Розділіть фарш на чотири частини для чотирьох котлет. Дві з них приготуйте з сиром та зеленню, а інші - з зеленню та маслом.

Петрушку та кріп потрібно промити, обсушити, а потім подрібнити ножем. Масло краще попередньо заморозити, щоб воно довше тримало форму.

Сформуйте з фаршу кульки, а потім приплюсніть їх, щоб утворилася паляничка завтовшки близько 1 см. Викладіть в центр кожної начинку - однакову кількість зелені, а масло та сир розділіть на дві частини для двох котлет відповідно.

Обгорніть фаршем начинку та надайте майбутній котлеті овальну форму.
Котлета по-київськи: простий рецепт класики м'ясних страв
Як готувати котлети по-київськи (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Розбийте яйце в глибоку миску, в іншу насипте борошно, а в окремий посуд - панірувальні сухарі. Для того, щоб скоринка котлет була виразною і хрумкою, панірувальні сухарі можна зробити з кукурудзяних пластівців.

Спершу котлети потрібно обваляти в борошні, потім занурити в яйце, а після цього обкатати в панірувальних сухарях. Викладіть котлети по-київськи на застелене пергаментом деко.

Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте котлети протягом 30 хвилин. Цей спосіб простіший та корисніший, ніж обсмажування котлет у фритюрі. Найкраще подавати котлети по-київськи гарячими, зі звичним гарніром - картопляним пюре.

Раніше ми розповідали п'ять рецептів страв з курятини.

А також писали про те, як готувати печеню з качиними серцями та овочами.

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