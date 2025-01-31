Енчілада: простий рецепт ситної мексиканської страви

Енчілада - страва мексиканської кухні, яку готують, загорнувши м'ясну чи овочеву начинку в тортилью. Енчілади зазвичай обсмажуються на пательні або запікаються з сиром під соусом.

Про те, як готувати мексиканську енчіладу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти та приготування".

Що потрібно для мексиканської енчілади

Для того, щоб приготувати мексиканську енчіладу, потрібні наступні продукти:

фарш (курячий чи телячий) - 500 г

лаваш - 4 листи

твердий сир - 150 г

солодкий перець - 150 г

кукурудза - 220 г

цибуля - 120 г

пюре з помідорів - 300 г

олія - для смаження

гострий перець - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

копчена паприка - до смаку

Як готувати мексиканську енчіладу

Для того, щоб приготувати мексиканську енчіладу, почистьте та наріжте на маленькі кубики цибулю. Перець потрібно помити та нарізати на кубики, прибравши насіння.

Розігрійте на пательні олію то обсмажте цибулю до розм'якшення. Потім додайте фарш і смажте його до готовності, розбиваючи грудочки лопаткою.

Всипте до фаршу нарізаний перець та консервовану кукурудзу, зливши з неї рідину. Перемішайте інгредієнти і смажте їх протягом декількох хвилин.

Додайте до м'ясної начинки 150 г помідорного пюре, а також сіль, перець та паприку. Помідорне пюре можна зробити самостійно, перебивши бланшовані помідори в блендері.



Як готувати енчіладу (скриншот / Mil Alexx. Рецепти та приготування)

Тушкуйте овочево-м'ясну начинку для ендчілади протягом 7 хвилин. Розріжте листи лаваша навпіл, викладіть на край кожного начинку і скрутіть лаваш в трубочку.

Форму для випікання змастіть 70 г помідорного пюре та викладіть на нього трубочки з фаршем. Зверху на лаваш обов'язково потрібно викласти решту пюре з помідорів, інакше лаваш може висохнути в духовці.

Натріть сир на тертці, поєднуючи декілька видів сиру, або використовуючи один. Присипте трубочки з лаваша натертим сиром.

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте мексиканську енчіладу протягом 10-15 хвилин. Гарячу страву можна подавати до столу.