Курсантки рассказали о страшном ДТП, после которого им ампутировали ноги

В начале недели в Киеве произошло громкое ДТП с участием пьяного майора, который на своем авто сбил трех девушек-курсанток на территории военной части. Они рассказали об этой ужасной аварии, после которой им ампутировали по одной ноге.

Пострадавшая Татьяна Николаева рассказала, что чувствует фантомные боли в той ноге, которую врачи ампутировали. Сразу после ДТП, она просила, чтобы кто-то снял ремень и перетянул ногу. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

Другая курсантка Галина Николин завила, что чувствует себя стабильно. Третья, Александра Гуй, просто поблагодарила всех тех, кто борется за их жизни и поддерживает.

Напомним, во время наезда, девушки находились у административного здания на территории военной части. Когда внезапно пьяный майор на Toyota Prius не справился с управлением и совершил наезд на курсанток. Они получили тяжелые переломы конечностей.

46-летнего военного задержали. Правоохранители подтвердили, что у него звание майора и он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что майор перед наездом на курсанток пугал их. Девушки попытались забежать на ступеньки, чтобы спастись от неадекватного мужчины, но он их достал и там.