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Всплыли новые детали ДТП з курсантками: майор угрожал девушкам

Киев, Суббота 29 августа 2020 15:58
Всплыли новые детали ДТП з курсантками: майор угрожал девушкам
ДТП с курсантками в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Девушки, пострадавшие из-за пьяного майора, все еще проходят лечение

В результате ДТП на территории военного колледжа в Киеве пострадали три курсантки. Все они проходят лечение после получения травм разной степени тяжести. Подробнее о состоянии девушек на текущий момент и о том, что произошло перед трагедией – читайте в нашей статье.

Как сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook, стали известны новые подробности резонансного инцидента.

"Стало известно, что майор перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их, а после заехал на ступеньки, на которых девушки пытались спастись", - говорится в публикации.

Также в сообществе рассказали о состоянии девушек на текущий момент.

"Сейчас одна из трех пострадавших во время наезда на территории воинской части курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Курсантки не падают духом и собираются продолжить учебу в Украинской военно-медицинской академии после прохождения курса лечения", - добавили в сообществе.

Ранее сообщалось, что военные рассказали о майоре Владимире Холодном, который пьяным задавил трех курсанток в Киеве.

Также выяснились страшные детали ДТП с курсантками в Киеве, когда майор отъезжал и давил девушек снова.

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