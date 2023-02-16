Курсант-дезертир через 4 роки повернувся в Україну на війну, але потрапив у суд: який вирок

Під час розгляду було встановлено, що у травні 2018 року обвинувачений, будучи солдатом-контрактником, самовільно залишив військову частину, вчинивши дезертирство.

Якийсь час пробув удома, а в листопаді перетнув державний кордон і поїхав до однієї з країн Європейського союзу, де працював на будівництві.

В Україну він повернувся наприкінці грудня 2022 року. Маючи намір поновитися на службі та захищати Україну, чоловік вирушив до військкомату за місцем проживання, проте "його не мобілізували, оскільки повідомили, що у нього не розірваний попередній контракт".

Підсудний свою провину визнав і щиро кається у скоєному, зазначається у матеріалі справи.

Чоловік пояснив, що на дезертирство його підштовхнули проблеми у сім'ї, через що він вирішив покинути службу, втікши з частини. Наразі фігурант "стверджував, що має бажання служити у Збройних Силах України, у зв'язку з чим, свідомо у військовий період повернувся в Україну".

При винесенні вироку судді врахували всі обставини та його каяття, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, а також щирі наміри обвинуваченого захищати Україну на війні.

Так, суд визнав чоловіка винним у дезертирстві, призначив йому до 5 років ув'язнення, при цьому звільнив від покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Суд виніс вирок у справі курсанта-дезертира, який повернувся через 4 роки, щоб захищати Україну (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)