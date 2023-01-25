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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності в армії

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Київ, Середа 25 січня 2023 00:10
Зеленський підписав закон про посилення відповідальності в армії Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект 8271, раніше ухвалений Верховною радою, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

У картці документа сказано, що закон надійшов до Ради за підписом президента. Законопроєкт було затверджено парламентом 13 грудня.

Він посилює покарання військових порушення дисципліни. Також забороняє судам пом'якшувати покарання військовим за непослух, невиконання наказу, погрози начальнику чи насильство проти нього, дезертирство, самовільне залишення військової частини чи поля бою.

Збільшено строки та штрафи за порушення, запроваджується огляд військовою службою правопорядку резервістів та військовозобов'язаних на факт сп'яніння.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав закон про посилення покарань для військовослужбовців.

9 грудня в Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонувалось посилити покарання для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

Раніше ми писали, що Верховна рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

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