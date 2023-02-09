Прийшла повістка, а чоловік за кордоном: експертка розповіла, що робити у такій ситуації

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних громадян, а це означає, що повістка може прийти будь-якому чоловікові віком від 18 до 60 років. Бувають ситуації, у яких приходить повістка, а військовозобов'язаний у цей час перебуває за кордоном.

Як діяти у такій ситуації, розповіла юрист Надія Грищенко у коментарі для Факти ICTV.

Правила вручення повістки

Як зазначає експерт, повістка вручається військовозобов'язаному особисто і саме тому, кого викликають у військкомат. Якщо людина перебуває за межами України, то цю повістку крім неї ніхто отримати не може.

Після отримання повістки військовозобов'язаний має з нею ознайомитися та поставити свій підпис, який підтверджує, що громадянин отримав повістку та зобов'язаний з нею прийти у військкомат.

"За отримання повістки військовозобов'язана особа розписується в розписці та заповнює дату, коли вона отримала таку повістку", - наголошує юрист.

Якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном, то отримати повістку він не зможе. А у закордонних дипломатичних організаціях повістки не вручають.

Якщо ж повістку видали комусь із родичів військовозобов'язаного, вони повинні повідомити, що він перебуває за кордоном і повернутися не зможе.

Коли від повістки можна відмовитись

Від повістки в деяких випадках можна відмовитися і не ставити свій підпис у розписці про отримання. Наприклад:

Якщо невірно вказані дані особи

Якщо повістку вручає неуповноважена особа

Якщо на повістці немає підпису військового комісара або печатки військкомату

У такій ситуації потрібно скласти акт про відмову від повістки. Це має відбуватися у присутності свідків. Після складання акта про відмову він розглядається у центрі комплектування.

За порушення правил можуть накласти штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Проте штраф можна оскаржити у суді, де центр комплектування доводитиме, що ви порушили правила обліку.