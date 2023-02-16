Курсант-дезертир через 4 года вернулся в Украину на войну, но попал в суд: какой приговор

В ходе разбирательства было установлено, что в мае 2018 года обвиняемый, будучи солдатом-контрактником, самовольно покинул воинскую часть, совершив дезертирство.

Некоторое время пробыл дома, а в ноябре пересек государственную границу и уехал в одну из стран Европейского союза, где работал на строительстве.

В Украину он вернулся в конце декабря 2022 года. Имея намерение восстановиться на службе и защищать Украину, мужчина отправился в военкомат по месту жительства, однако "его не мобилизовали, поскольку сообщили, что у него не расторгнут предварительный контракт".

Подсудимый свою вину признал и искренне раскаивается в содеянном, отмечается в материале дела.

Мужчина объяснил, что на дезертирство его побудили проблемы в семье, из-за чего он решил бросить службу, сбежав из части. Сейчас фигурант "утверждал, что имеет желание служить в Вооруженных Силах Украины, в связи с чем сознательно в военный период вернулся в Украину".

При вынесении приговора судьи учли все обстоятельства и его раскаивания, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также искренние намерения обвиняемого защищать Украину на войне.

Так, суд признал мужчину виновным в дезертирстве, назначил ему до 5 лет лишения свободы, при этом освободил от наказания с испытательным сроком 3 года.

Суд вынес приговор по делу курсанта-дезертира, который вернулся через 4 года, чтобы защищать Украину (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)