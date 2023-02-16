RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Курсант-дезертир через 4 года вернулся в Украину на войну, но попал в суд: какой приговор

Коллаж РБК-Украина: суд вынес приговор курсанту-дезертиру, который вернулся в Украину, чтобы снова вступить в ВСУ
Автор: Владимир Костырин

Военнослужащий, который четыре года назад сбежал из части и скрывался в Европе, вернулся в Украину и отправился в военкомат, чтобы вступить в ряды ВСУ и защищать родину от российских оккупантов. Однако мужчина вместо этого попал на скамью подсудимых за свое прошлое дезертирство.

Вердикт в отношении бывшего курсанта вынес Каменец-Подольского городской районный суд, говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В ходе разбирательства было установлено, что в мае 2018 года обвиняемый, будучи солдатом-контрактником, самовольно покинул воинскую часть, совершив дезертирство.

Некоторое время пробыл дома, а в ноябре пересек государственную границу и уехал в одну из стран Европейского союза, где работал на строительстве.

В Украину он вернулся в конце декабря 2022 года. Имея намерение восстановиться на службе и защищать Украину, мужчина отправился в военкомат по месту жительства, однако "его не мобилизовали, поскольку сообщили, что у него не расторгнут предварительный контракт".

Подсудимый свою вину признал и искренне раскаивается в содеянном, отмечается в материале дела.

Мужчина объяснил, что на дезертирство его побудили проблемы в семье, из-за чего он решил бросить службу, сбежав из части. Сейчас фигурант "утверждал, что имеет желание служить в Вооруженных Силах Украины, в связи с чем сознательно в военный период вернулся в Украину".

При вынесении приговора судьи учли все обстоятельства и его раскаивания, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также искренние намерения обвиняемого защищать Украину на войне.

Так, суд признал мужчину виновным в дезертирстве, назначил ему до 5 лет лишения свободы, при этом освободил от наказания с испытательным сроком 3 года.

Суд вынес приговор по делу курсанта-дезертира, который вернулся через 4 года, чтобы защищать Украину (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Напомним, в январе президент Украины подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих.

Раньше мы рассказывали, что делать, если пришла повестка, а мужчина за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
дезертирствокурсантВооруженные силы УкраиныСудВойна России против УкраиныМобилизация в Украине