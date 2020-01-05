Курс доллара в Украине: эксперты ошарашили неожиданным прогнозом

Аналитики не могут дать однозначный ответ
В 2019 году курс гривни рекордно укрепился на 19%, заняв первое место по этому показателю среди локальных валют мира. И, несмотря на то, что 2020, также как и 2019, является пиковым по долговой нагрузке, Минфин будет продавать ОВГЗ иностранным инвесторам, что благоприятно скажется на доходе.
В первой половине 2020 года гривна, скорее всего, вырастет еще больше, но во втором полугодии, напротив, может начаться ее ослабление.
Эксперты отмечают, одной из причин может стать планомерное понижение учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности гривневых ОВГЗ. Экономисты утверждают, что с падением доходности украинских ценных бумаг может снижаться и интерес иностранных инвесторов к ним, что выльется в уменьшение потока валюты в Украину.
"Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно уменьшиться, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", - комментирует руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU, Александр Мартыненко.
Напомним, резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.
Ранее совет НБУ уже высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.