Курс доллара в Украине: эксперты ошарашили неожиданным прогнозом

В 2019 году курс гривни рекордно укрепился на 19%, заняв первое место по этому показателю среди локальных валют мира. И, несмотря на то, что 2020, также как и 2019, является пиковым по долговой нагрузке, Минфин будет продавать ОВГЗ иностранным инвесторам, что благоприятно скажется на доходе.

В первой половине 2020 года гривна, скорее всего, вырастет еще больше, но во втором полугодии, напротив, может начаться ее ослабление.

Курс доллара в Украине

Эксперты отмечают, одной из причин может стать планомерное понижение учетной ставки НБУ и, соответственно, доходности гривневых ОВГЗ. Экономисты утверждают, что с падением доходности украинских ценных бумаг может снижаться и интерес иностранных инвесторов к ним, что выльется в уменьшение потока валюты в Украину.

"Во второй половине 2020 года гривна может начать ослабление, поскольку спрос иностранцев на гривневые ОВГЗ может существенно уменьшиться, а торговый дефицит продолжит расширяться. В результате курс гривни на конец 2020 года может составить 25-25,5 грн/доллар", - комментирует руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU, Александр Мартыненко.

Напомним, резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.

Ранее совет НБУ уже высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.