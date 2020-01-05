Курс долара в Україні: експерти приголомшили несподіваним прогнозом

У 2019 курс гривні рекордно зміцнився на 19%, посівши перше місце за цим показником серед локальних валют світу. І, незважаючи на те, що 2020, також як і 2019 рік, є піковим по борговому навантаженню, Мінфін буде продавати ОВДП іноземним інвесторам, що сприятливо позначиться на доході.

У першій половині 2020 року гривня, швидше за все, виросте ще більше, але в другому півріччі, навпаки, може початися її ослаблення.

Курс долара в Україні

Експерти відзначають, однією з причин може стати планомірне зниження облікової ставки НБУ і, відповідно, прибутковості гривневих ОВДП. Економісти стверджують, що з падінням прибутковості українських цінних паперів може знижуватися й інтерес іноземних інвесторів до них, що виллється в зменшення потоку валюти в Україну.

У другій половині 2020 року гривня може ослабнути, оскільки попит іноземців на гривневі ОВДП може істотно зменшитися, а торговий дефіцит продовжить розширюватися. В результаті курс гривні на кінець 2020 року може скласти 25-25,5 грн / долар", - коментує керівник підрозділу з корпоративного аналізу компанії ICU, Олександр Мартиненко.

Нагадаємо, різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн / долар. У цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.

Раніше рада НБУ вже висловлювала невдоволення тому, що гривня в Україні переоцінена, а експерти прогнозували ймовірну зміну курсу, якщо НБУ втрутиться в ринкове курсоутворення.