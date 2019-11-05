Курс доллара в ноябре: каких перепадов стоит ожидать

Курс доллара в ноябре - прогноз эксперта (Коллаж РБК-Украина)

Эксперт рассказал, какие колебания могут быть у курса доллара в ноябре

Курс доллара в ноябре может существенно не измениться и укрепиться в позиции около 25 гривен за один доллар. Как отмечается в прогнозе аналитиков ГК FOREX CLUB, такая ситуация может развиваться на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом и поступления иностранных инвестиций в Украину.

Благодаря жесткой политике Национального Банка Украины, а также благодаря притоку внешних инвестиций, украинская гривна с начала 2019 года прочно укрепилась по отношению к доллару и это позволило ей занять первое место в рейтинге самых сильных валют в мире.

"Несмотря на снижение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение доходности по государственным облигациям, спрос на украинский государственный долг остается высоким. Пока инвесторы верят в Украину и видят хорошие инвестиционные возможности в связи с высокой вероятностью возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, а также деэскалации военного конфликта на Донбассе и открытия рынка земли", - объяснил руководитель аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Он добавил, что эту веру инвесторов может пошатнуть политическая нестабильность в стране, а также некоторые конфликты внутри правительства. И если ситуация начнет меняться, то рынок начнет испытывать нехватку валютного предложения, что приведет к колебаниям курса в пределах 25,5 -26,5 гривны за доллар.

Кроме того, Шевчишин объяснил, что последний месяц осени является периодом девальвации, когда гривна теряет 3,3%. Связано это явление с началом отопительного сезона, а также с подготовкой импортеров к предновогодним продажам, а также пополнению складов и запасов.