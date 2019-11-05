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Курс долара в листопаді: яких перепадів варто очікувати

STYLERЖиття    05.11.2019 - 09:24
Курс долара в листопаді: яких перепадів варто очікувати
Курс долара в листопаді - прогноз експерта (Колаж РБК-Україна)

Експерт розповів, які коливання можуть бути у курса долара в листопаді

Курс долара в листопаді може істотно не змінитися і зміцнитися у позиції близько 25 гривень за один долар. Як наголошується в прогнозі аналітиків ГК FOREX CLUB, така ситуація може розвиватися на тлі високих очікувань відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом і надходження іноземних інвестицій в Україну.

Завдяки жорсткій політиці Національного Банку України, а також завдяки притоку зовнішніх інвестицій, українська гривня з початку 2019 року зміцнилася по відношенню до долара і це дозволило їй посісти перше місце в рейтингу найбільш сильних валют у світі.

"Незважаючи на зниження облікової ставки НБУ та подальше зниження прибутковості по державних облігаціях, попит на український державний борг залишається високим. Поки інвестори вірять в Україну і бачать гарні інвестиційні можливості в зв'язку з високою ймовірністю відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також деескалації військового конфлікту на Донбасі та відкриття ринку землі", - пояснив керівник аналітики ГК FOREX CLUB Андрій Шевчишин.

Він додав, що цю віру інвесторів може похитнути політична нестабільність в країні, а також деякі конфлікти всередині уряду. І якщо ситуація почне змінюватися, то ринок почне відчувати брак валютної пропозиції, що призведе до коливань курсу в межах 25,5 -26,5 гривні за долар.

Крім того, Шевчишин пояснив, що останній місяць осені є періодом девальвації, коли гривня втрачає 3,3%. Пов'язано це явище з початком опалювального сезону, а також з підготовкою імпортерів до передноворічних продажів, а також поповнення складів і запасів.

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