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Гривна внезапно обвалилась: прогноз экспертов

STYLERЖизнь    02.11.2019 - 18:44
Гривна внезапно обвалилась: прогноз экспертов
Курс доллара в Украине (коллаж РБК-Украина)

Гривна продолжит укрепляться

Курс доллара в Украине снизился ниже психологической отметки. Всего за три дня, с 30 октября, американская валюта подешевела на 29 копеек, опустившись ниже психологический отметки 25 грн за доллар, а европейская валюта подешевела на 18 копеек. Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что будет с долларом в ближайшем будущем. Об этом пишут "Факты".

В выходные дни курс гривны остается на том же уровне, который был установлен в пятницу, 1 ноября. На текущий момент по данным НБУ 1 доллар США стоит 24,8190 грн; 1 евро – 27,6832 грн; 10 российских рублей – 3,8917 грн.

Доллар опустился ниже уровня психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю с 25 октября по 1 ноября гривна окрепла по отношению к доллару на семь копеек. Курс евро сегодня снизился на восемь копеек после падения на 10 копеек днем ранее. Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.

"Новости предыдущих дней продолжают нести позитив рынку. Приток внешних инвестиций сохраняется, что поддерживает гривну. Вероятно, в ближайшее время гривна войдет в более широкий диапазон движения, и ее курс будет находиться в коридоре 24,6−24,8 грн за доллар", - рассказал Андрей Шевчишин.

Гривна внезапно обвалилась: прогноз экспертов

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

На фоне укрепления курса национальной валюты, улучшаются и многие финансовые и экономические показатели в стране. В своем октябрьском ежеквартальном инфляционном отчете Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% к концу нынешнего года, а к концу 2020 года достигнет 5%. Также Нацбанк повысил прогноз роста ВВП в 2019—2021 годах. По октябрьским расчетам банкиров, экономика вырастет на 3,5% в течение этого и следующего годов (предыдущий прогноз — 3,0% и 3,2% соответственно), а в 2021 году — на 4% (предыдущий прогноз — 3,7%).

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