Курс доллара 2020: в Украине уточнили прогноз

Курс доллара к украинской национальной валюте в 2020 году прогнозируется выше нынешних ноябрьских позиций на 2 гривны и составит 27 грн/долл. Такие цифры заложены в государственном бюджете на следующий год, а законопроект подготовлен для второго чтения в Верховной Раде.

При этом в сравнении с первым голосованием нардепов в октябре в документе перед этим предлагалось исходить из курса 28,2 грн/долл. Так, в обновленном прогнозе Кабмин решил улучшить позицию нацвалюты.

По словам главы министерства финансов Украины Оксаны Маркаровой во время презентации проекта Бюджета-2020, такой курс доллара закладывается в макропрогнозе правительства.

Курс доллара в 2020 - какой макропрогноз и оптимистический сценарий (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В то же время в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины представили свой оптимистический сценарий, согласно которому в 2020-м году заложен курс 24,8 грн/долл. Таким образом, чиновники надеются, что сегодняшняя ситуация с американской валютой "заморозится".

Добавим, что финансовые аналитики объясняют нынешнюю стойкость гривны по отношению к доллару (в районе 25 грн/долл) высокими ожиданиями от возобновления сотрудничества с МВФ и поступления иностранных инвестиций в Украину.

Курс доллара в Украине в 2020 (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Кроме того, гривна в 2019 году успела занять лидирующее место в рейтинге самых сильных валют в мире, причиной чего эксперты называют жесткую политику НБУ и приток внешних инвестиций.

Согласно самому "мрачному" сценарию аналитиков, гривна к концу года рухнет почти до 35 к доллару - такой прогноз основывается на рисках возможной эскалации торговых войн и неконтролируемого распространения их последствий на мировые рынки.