Курс долара 2020: в Україні уточнили прогноз

Курс долара до української національної валюти в 2020 році прогнозується вище за нинішні листопадові позиції на 2 гривні та становитиме 27 грн/дол. Такі цифри закладені у державному бюджеті на наступний рік, а законопроект підготовлений для другого читання у Верховній Раді.

При цьому в порівнянні з першим голосуванням нардепів у жовтні в документі перед цим пропонувалося виходити з курсу 28,2 грн/дол. Так, в оновленому прогнозі Кабмін вирішив поліпшити позицію нацвалюти.

За словами глави міністерства фінансів України Оксани Маркарової під час презентації проекту Бюджету-2020, такий курс долара закладається у макропрогнозі уряду.

Курс долара в 2020 - який макропрогноз і оптимістичний сценарій (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У той же час в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України представили свій оптимістичний сценарій, згідно з яким у 2020-му році закладено курс 24,8 грн/дол. Таким чином, чиновники сподіваються, що сьогоднішня ситуація з американською валютою "заморозиться".

Додамо, що фінансові аналітики пояснюють нинішню стійкість гривні по відношенню до долара (в районі 25 грн/дол) високими очікуваннями від відновлення співпраці з МВФ і надходження іноземних інвестицій в Україну.

Курс долара в Україні до 2020 (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Крім того, гривня в 2019 році встигла зайняти лідуюче місце в рейтингу найсильніших валют у світі, причиною чого експерти називають жорстку політику НБУ та приплив зовнішніх інвестицій.

Згідно із "найпохмурішим" сценарієм аналітиків, гривня до кінця року впаде майже до 35 до долара - такий прогноз ґрунтується на ризиках можливої ескалації торговельних воєн і неконтрольованого розповсюдження їх наслідків на світові ринки.