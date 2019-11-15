Курс долара у 2020 році: експерти дали несподіваний прогноз

Курс долара в Україні до 2020 року (фото: НБУ)

Курс долара у 2020 році в Україні буде залежати від різних факторів

У Державному бюджеті України на 2020 рік, який Верховна Рада прийняла 280 голосами в четвер, 14 листопада, зазначений курс долара на наступний рік, виходячи з якого розраховувався головний фінансовий документ країни. Що чекати від курсу валют - у матеріалі Styler.

Так, експерти розходяться в думках, даючи різні, як оптимістичні, так і сумні прогнози, пише Мінфін.

Прогноз від Міністерства фінансів України

У відомстві назвали курс долара, закладений у Держбюджеті на 2020 рік. Він становить 27 гривень за один долар США. Такий досить оптимістичний макроекономічний прогноз дав український уряд.

Варто відзначити, що попереднім прогнозом від Мінфіну був курс на рівні 28,2 грн/$.

Курс долара в Україні до 2020 року (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Оцінки від МВФ

Раніше Міжнародний валютний фонд давав прогноз, що до кінця поточного року долар в Україні буде коштувати 26,75 грн/$. У 2020 році курс складе 29,96 грн/$, а в 2021 - зросте до 30,55 гривень за один долар США.

Варто відзначити, що 27 грн/$ від міністерства фінансів - це консервативний прогноз, а ось за "оптимістичним прогнозом" іноземна валюта в 2020 буде коштувати набагато менше - 24,8 грн/$.

Прогноз від бізнесу

А ось в колах підприємців вважають, що долар у 2020 році буде йти по курсу майже 28 грн. Тим не менш третина опитаних представників сфери бізнесу згодні з прогнозом, закладеним у бюджет (27 грн/$).

Варто відзначити, що за ухвалення державного бюджету у такій редакції проголосувала партія "Слуга народу" (241 голос), група "За майбутнє" (19 голосів), а також позафракційні (20 голосів). Інші фракції не голосували.