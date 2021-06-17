На курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч: видео стихии

Сегодняшняя непогода особо прошлась по южным регионам Украины, и в ряде городов наделала немало бед. Черноморску повезло больше - курорт чуть южнее Одессы ненастье не тронуло, и даже подарило в возможность полюбоваться зрелищным мезо-ураганом.

Смерч образовался прямо в Черном море, и к берегу не приближался. Впрочем, в это время недалеко от атмосферного вихря находился корабль.

В море возле Одессы пронесся смерч 17 июня (фото: t.me/odhello)

"Хобот" смерча имел форму почти ровного треугольника, а сам "гриб" буквально слился с огромным облаком в небе, поэтому природное явление внешне казалось исполинским, и даже напоминало по своим очертаниям ядерный взрыв.

Видео: возле Черноморска образовался огромный смерч над морем 17 июня

Отметим, что на днях мощный смерч пронесся в селе Широкое Запорожской области - стихия тогда была более агрессивная, и вихри срывали с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.