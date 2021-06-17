На курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч: видео стихии

Под Одессой возле побережья курортного Черноморска пронесся огромный смерч прямо над морем. Стихию сняли на видео очевидцы, после чего кадры попали в сеть.
Ролик 17 июня опубликован в Telegram-канале "Подслушано Одесса".
Сегодняшняя непогода особо прошлась по южным регионам Украины, и в ряде городов наделала немало бед. Черноморску повезло больше - курорт чуть южнее Одессы ненастье не тронуло, и даже подарило в возможность полюбоваться зрелищным мезо-ураганом.
Смерч образовался прямо в Черном море, и к берегу не приближался. Впрочем, в это время недалеко от атмосферного вихря находился корабль.
В море возле Одессы пронесся смерч 17 июня (фото: t.me/odhello)
"Хобот" смерча имел форму почти ровного треугольника, а сам "гриб" буквально слился с огромным облаком в небе, поэтому природное явление внешне казалось исполинским, и даже напоминало по своим очертаниям ядерный взрыв.
Видео: возле Черноморска образовался огромный смерч над морем 17 июня
Отметим, что на днях мощный смерч пронесся в селе Широкое Запорожской области - стихия тогда была более агрессивная, и вихри срывали с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.
Ранее сообщалось, что ночью 17 июня в Мариуполе разбушевалась непогода из-за сильной грозы с крупным градом и мощными порывами ветра. Появилось видео и фото последствий стихии.
Также мы писали о том, что сегодня курортная Кирилловка ушла под воду из-за сильных ливней.