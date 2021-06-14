Разрушенные дома, мощный смерч, град и ливни: видео разрушительной стихии в Украине

Смотрите ниже видео последствий мощного циклона, который пронесся в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Полтавской и других областях.

В селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Очевидцы запечатлели, как вихрь срывает с домов крыши, подымая куски покрытия в воздух.

Жители Запорожской области пережили погодные катаклизмы Жители Запорожской области пострадали от стихийных явлений. Итак, в селе Широкое, которое находится возле Запорожья, прошел смерч. Очевидцы говорят, что он серьезно повредил около десятка жилых домов и заборов. Сильный ветер поднялся абсолютно внезапно, а потом образовался вихрь смерча. Он с легкостью поднимал в воздух все предметы, которые попадались ему на пути. К счастью, о серьезно пострадавших жителях села не сообщали. Но досталось не только жителям села Широкое. Всю область на выходных штормило и заливало дождями. По состоянию на утро 14 июня из-за сильных порывов ветра в Запорожской области остаются обесточенными 2 населенных пункта. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отчиталась, что к восстановлению последствий такой погоды привлекли бригады облэнерго. Под вечер 13 июня на Запорожье обрушилась гроза и сильный ливень. Стихия бушевала недолго, однако этого хватило, чтобы улицы Запорожья затопило. Для некоторых водителей это вызвало существенные трудности, так как водой заливало салоны автомобилей. По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода будет переменчивой и дождливой, возможна гроза и шквальные порывы ветра до 20-24 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +26 градусов по Цельсию. https://newscity.zp.ua/zhiteli-zaporozhskoj-oblasti-perezhili-pogodnye-kataklizmy/ Posted by NewsCity Запорожье on Monday, June 14, 2021

В самом Запорожье за короткое время выпало огромное количество осадков и ливневки не справились. Воды было настолько много, что автомобили погрузились по самые окна. Ветер валил деревья и обрывал провода.

В Николаеве прошел мощный ливень, в итоге были затоплены улицы. Машины и люди пробирались практически вплавь. На видео ниже показана улица Троицкая в Ингульском районе.

Кировоградской областью также пронесся ураган с сильнейшим ливнем и градом. Один из очевидцев показал слои града, лежащие на обочине и потоки воды, которые пробурили огромные ручьи.

А в Полтаве дерево упало прямо на летнюю площадку кафе. Люди не пострадали только чудом.