На курорті під Одесою в морі пронісся величезний смерч: відео стихії

Під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська пронісся величезний смерч прямо над морем. Стихію зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.
Ролик 17 червня опублікований в Telegram-каналі "Підслухано Одеса".
Сьогоднішня негода особливо пройшлася по південних регіонах України, і в ряді міст наробила чимало лиха. Чорноморську пощастило більше - курорт трохи південніше Одеси негода не зачепила, і навіть подарувала в можливість помилуватися видовищним мезо-ураганом.
Смерч утворився прямо в Чорному морі, і до берега не наближався. Втім, в цей час недалеко від атмосферного вихору знаходився корабель.
У морі біля Одеси пронісся смерч 17 червня (фото: t.me/odhello)
"Хобот" смерчу мав форму майже рівного трикутника, а сам "гриб" буквально злився з величезною хмарою в небі, тому природне явище зовні здавалося велетенським, і навіть нагадувало за своїми обрисами ядерний вибух.
Відео: біля Чорноморська утворився величезний смерч над морем 17 червня
Зазначимо, що днями потужний смерч пронісся в селі Широке Запорізької області - стихія тоді була більш агресивна, і вихори зривали з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття у повітря.
Раніше повідомлялося, що вночі 17 червня у Маріуполі розбушувалася негода через сильну грозу з великим градом і потужними поривами вітру. З'явилося відео і фото наслідків стихії.
Також ми писали про те, що сьогодні курортна Кирилівка пішла під воду через сильні зливи.