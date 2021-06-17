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На курорті під Одесою в морі пронісся величезний смерч: відео стихії

Автор: Володимир Костирін

Під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська пронісся величезний смерч прямо над морем. Стихію зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

Ролик 17 червня опублікований в Telegram-каналі "Підслухано Одеса".

Сьогоднішня негода особливо пройшлася по південних регіонах України, і в ряді міст наробила чимало лиха. Чорноморську пощастило більше - курорт трохи південніше Одеси негода не зачепила, і навіть подарувала в можливість помилуватися видовищним мезо-ураганом.

Смерч утворився прямо в Чорному морі, і до берега не наближався. Втім, в цей час недалеко від атмосферного вихору знаходився корабель.

У морі біля Одеси пронісся смерч 17 червня (фото: t.me/odhello)

"Хобот" смерчу мав форму майже рівного трикутника, а сам "гриб" буквально злився з величезною хмарою в небі, тому природне явище зовні здавалося велетенським, і навіть нагадувало за своїми обрисами ядерний вибух.

Відео: біля Чорноморська утворився величезний смерч над морем 17 червня

Зазначимо, що днями потужний смерч пронісся в селі Широке Запорізької області - стихія тоді була більш агресивна, і вихори зривали з будинків дахи, піднімаючи шматки покриття у повітря.

Раніше повідомлялося, що вночі 17 червня у Маріуполі розбушувалася негода через сильну грозу з великим градом і потужними поривами вітру. З'явилося відео і фото наслідків стихії.

Також ми писали про те, що сьогодні курортна Кирилівка пішла під воду через сильні зливи.

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ГідрометцентрОдесасмерч