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Град с пельмени, вырванные деревья и "световое шоу": видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе

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Мариуполь, Четверг 17 июня 2021 11:21
Град с пельмени, вырванные деревья и "световое шоу": видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе Коллаж РБК-Украина: в Мариуполе разбушевалась непогода
Автор: Владимир Костырин

В Украине непогода накрыла несколько областей, принеся 17 июня грозовые ливни с градом и шквалы до 20 м/с. В Мариуполе из-за погодного ненастья, которое разбушевалось ночью, возникли проблемы с мобильной связью и электричеством, залило улицы, в городе ветер повалил деревья.

Какие последствия стихии увидели жители Мариуполя под утро - смотрите в нашем материале ниже.

В сети опубликовали кадры мощной грозы и поврежденной из-за бури инфраструктуры в городе.

Видео: мощная гроза с ливнем накрыла Мариуполь ночью 17 июня

Отмечается, что над морем природа этой ночью устроила настоящее "световое представление" - разряды молний били в воду почти без остановки.

В некоторых районах Мариуполя возникли перебои со светом и мобильным интернетом.

Видео: из-за непогоды в Мариуполе возникли проблемы с интернетом, кое-где отрубило свет

Шквалы, молнии и плотные потоки воды с неба "украсил" крупный град размером с орех или пельмени.

Несколько таких градин продемонстрировал в своем Facebook волонтер Дмитрий Чичера.

Град с пельмени, вырванные деревья и &quot;световое шоу&quot;: видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе

Мариуполь накрыл град крупных размеров 17 июня (фото: facebook.com/PhoenixMPW)

Видео: гроза в Мариуполе разбушевалась ночью 17 июня

В Мариуполе мощные порывы ветра ломали деревья. Так, например, в Кальмиусском районе шквал повалил высокий тополь, и ствол обрушился на жилую пятиэтажку, повредив балконы.

Град с пельмени, вырванные деревья и &quot;световое шоу&quot;: видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе

В Мариуполе ветер валил деревья (фото: t.me/Bezpechnuy_Mariupol)

Град с пельмени, вырванные деревья и &quot;световое шоу&quot;: видео и фото жуткой непогоды в Мариуполе

Дерево обвалилось на жилой дом в Мариуполе из-за непогоды (фото: facebook.com / Сергей Трофименко)

Ночную грозу, которая бушевала в разных районах Мариуполя, горожане снимали на видео:

Видео: ночные грозы в Мариуполе с крупным градом

Напомним, что синоптики Укргидрометцентра предупредили о непогоде 17 июня, и во многих областях прогнозируется гроза, град и шквалы. Также был объявлен І уровень опасности - желтый.

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