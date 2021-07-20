На курортах Азовського моря почали готувати і їсти медуз: фото і рецепт смакоти

Курорти Азовського моря потерпають від навали медуз , якими кишить вода і завалені пляжі. Місцеві жителі настільки втомилися боротися з морськими мешканцями, що прийняли кардинальне рішення - готувати їх і їсти.

Цікаво, що відгуки про страви з медуз досить непогані, пише pro.berdiansk.

На такий експеримент зважилися журналісти з Бердянська. Вони виловили з моря медузу, принесли в місцевий ресторан і попросили її приготувати.

Яких медуз з Азовського моря можна вживати в їжу

Так, в Азовському морі мешкає кілька видів медуз, які придатні для промислового видобутку і виробництва харчової продукції - аурелія (вухата медуза) і корнерот.

Але в таких цілях у нас їх використовують вкрай рідко, на відміну від деяких азіатських країн - Китаю, Японії, В'єтнаму, Кореї.

Секрети приготування медузи

М'ясо медузи потрібно довго вимочувати в спеціальному розчині до стану "пластин" (вони нагадують м'ясо кальмара). Лише потім його додають в салати, гарніри, закуски.

Шеф-кухар каже, що головне - прибрати з медузи всі жалкі клітини і токсичні речовини, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини. У самому ж, так званому "кришталевому" м'ясі, немає нічого страшного.

Фото: Так виглядає вимочене м'ясо медузи (pro.berdiansk.biz)

Рецепт страв з м'яса медузи

Шеф-кухар приготував салат з медузою по-китайськи і тартар з медузи з французькою заправкою. Він ретельно промив, обробив і пробланширував медузу в окропі. Після чого виклав її на лід і приступив до приготування страв.

До складу салату по-китайськи, крім нарізаного тонкою соломкою м'яса медузи, увійшли огірок, селера, зелена цибуля, авокадо і деревний гриб муер.

Інгредієнти заправки: соєвий соус, кисло-солодкий соус чилі, соус чилі з часником, кунжутна олія і рисовий оцет. Салат був прикрашений мікрозеленою і листям кінзи.

Фото: салат з медузою (pro.berdiansk.biz)

До складу тартару увійшли дрібно нарізане кубиками м'ясо медузи, боби едамаме, червона ікра, цукрова пудра, м'ята, петрушка і червоний лук.

Для заправки кухар використовував кілька видів оцту: винний і рисовий.

Фото: тартар з медузою (pro.berdiansk.biz)

Журналісти кажуть, що страви припали до смаку всім, хто їх спробував і викликали тільки приємні емоції.