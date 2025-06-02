Курбан-байрам 2025: точна дата, що не можна робити і головні традиції

У червні мусульмани всього світу відзначатимуть одне з найважливіших релігійних свят - Курбан-байрам. Цей день символізує жертовність, віру та милосердя, а його історія сягає часів пророка Ібрагіма, який готовий був віддати найдорожче на знак відданості Аллаху.

Чим важливий цей день для мусульман, які традиції супроводжують його та що не можна робити - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Суть свята Курбан-байрам

Курбан-байрам присвячений історії пророка Ібрагіма (Авраама), якому Аллах наказав принести в жертву свого сина.

Коли пророк виконав цей наказ і довів свою віру, Всевишній замінив жертву бараном. Цей вчинок став символом відданості, що й заклало основу традиції жертвоприношення.

Коли Курбан-байрам у 2025 році

Свято відзначають на 10-й день місяця Зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем - приблизно через 70 днів після Ураза-байраму (свята завершення Рамадану). У 2025 році цей день припадає на 6 червня.

У ніч з 5 на 6 червня мусульмани розпочнуть святкові молитви, а вранці 6 червня - принесуть жертву.

Основні святкування триватимуть до кінця неділі, 8 червня. У багатьох країнах, де існують великі мусульманські громади, цей період супроводжується державними вихідними та масовими урочистостями.

Крім того, у деяких країнах святкові дні можуть тривати довше - до двох тижнів, як, наприклад, у Саудівській Аравії.

Жертвоприношення - головний обряд свята

Головною частиною святкування є жертвоприношення тварини - зазвичай барана, іноді корови або верблюда. Це ритуал, який засвідчує віру і покору Аллаху.

М’ясо поділяють на три частини:

одну залишають для сім’ї

другу - для друзів і сусідів

третю - для нужденних.

Важливо, щоб жертва не бачила ножа, а саме заклання здійснювалося з повагою і милосердям.

Що обов’язково роблять у Курбан-байрам

Святковий намаз (молитва)

Після світанку мусульмани йдуть до мечеті на святкову молитву. Перед цим обов'язково здійснюється велике омовіння, одягається чистий або новий одяг.

Паломництво

Для тих, хто перебуває у Мецці, головною частиною святкування є перебування на горі Арафат (за день до Курбан-байраму), символічне жбурляння каміння у Міні та обхід Кааби.

Благодійність і гостинність

У дні свята заведено відвідувати родичів, накривати святкові столи, дарувати подарунки, допомагати нужденним.

Поминання померлих

Часто віряни відвідують кладовища та моляться за померлих родичів.

Що не можна робити в Курбан-байрам

У період свята не можна:

відмовляти у допомозі та милостині

лаятися, конфліктувати або проявляти агресію

працювати або займатися важкою фізичною працею

знаходитись у нечистому або неохайному вигляді

ігнорувати обов'язкову молитву і жертвоприношення

Курбан-байрам - це свято доброти, жертовності та духовного очищення. Його мета - наблизитися до Аллаха через покору, милосердя й добрі справи.

В Україні мусульманські громади також відзначають це свято урочисто, збираючись на спільні молитви, трапези та благодійні акції.

Якщо ви живете в мультикультурному суспільстві, повага до традицій - важливий крок до взаєморозуміння.