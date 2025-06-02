Курбан-байрам 2025: точна дата, що не можна робити і головні традиції
У червні мусульмани всього світу відзначатимуть одне з найважливіших релігійних свят - Курбан-байрам. Цей день символізує жертовність, віру та милосердя, а його історія сягає часів пророка Ібрагіма, який готовий був віддати найдорожче на знак відданості Аллаху.
Чим важливий цей день для мусульман, які традиції супроводжують його та що не можна робити - читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Суть свята Курбан-байрам
Курбан-байрам присвячений історії пророка Ібрагіма (Авраама), якому Аллах наказав принести в жертву свого сина.
Коли пророк виконав цей наказ і довів свою віру, Всевишній замінив жертву бараном. Цей вчинок став символом відданості, що й заклало основу традиції жертвоприношення.
Коли Курбан-байрам у 2025 році
Свято відзначають на 10-й день місяця Зуль-хіджа за мусульманським місячним календарем - приблизно через 70 днів після Ураза-байраму (свята завершення Рамадану). У 2025 році цей день припадає на 6 червня.
У ніч з 5 на 6 червня мусульмани розпочнуть святкові молитви, а вранці 6 червня - принесуть жертву.
Основні святкування триватимуть до кінця неділі, 8 червня. У багатьох країнах, де існують великі мусульманські громади, цей період супроводжується державними вихідними та масовими урочистостями.
Крім того, у деяких країнах святкові дні можуть тривати довше - до двох тижнів, як, наприклад, у Саудівській Аравії.
Жертвоприношення - головний обряд свята
Головною частиною святкування є жертвоприношення тварини - зазвичай барана, іноді корови або верблюда. Це ритуал, який засвідчує віру і покору Аллаху.
М’ясо поділяють на три частини:
одну залишають для сім’ї
другу - для друзів і сусідів
третю - для нужденних.
Важливо, щоб жертва не бачила ножа, а саме заклання здійснювалося з повагою і милосердям.
Що обов’язково роблять у Курбан-байрам
Святковий намаз (молитва)
Після світанку мусульмани йдуть до мечеті на святкову молитву. Перед цим обов'язково здійснюється велике омовіння, одягається чистий або новий одяг.
Паломництво
Для тих, хто перебуває у Мецці, головною частиною святкування є перебування на горі Арафат (за день до Курбан-байраму), символічне жбурляння каміння у Міні та обхід Кааби.
Благодійність і гостинність
У дні свята заведено відвідувати родичів, накривати святкові столи, дарувати подарунки, допомагати нужденним.
Поминання померлих
Часто віряни відвідують кладовища та моляться за померлих родичів.
Що не можна робити в Курбан-байрам
У період свята не можна:
-
відмовляти у допомозі та милостині
-
лаятися, конфліктувати або проявляти агресію
-
працювати або займатися важкою фізичною працею
-
знаходитись у нечистому або неохайному вигляді
-
ігнорувати обов'язкову молитву і жертвоприношення
Курбан-байрам - це свято доброти, жертовності та духовного очищення. Його мета - наблизитися до Аллаха через покору, милосердя й добрі справи.
В Україні мусульманські громади також відзначають це свято урочисто, збираючись на спільні молитви, трапези та благодійні акції.
Якщо ви живете в мультикультурному суспільстві, повага до традицій - важливий крок до взаєморозуміння.
Вас може зацікавити:
- Коли в Україні буде відзначатися День Батька та як привітати татусів
- Кого потрібно привітати з днем ангела у червні та як обрати ім'я для дитини
- Точна дата святкування Трійці у 2025 році
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт ДУМУ в Україні, Вікіпедія.