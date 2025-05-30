День батька 2025 в Україні: дата, традиції та історія

В Україні День Батька святкують у червні - це свято ще не таке популярне, як День Матері, але воно впевнено набирає обертів. Воно покликане вшанувати батьків, які беруть активну участь у вихованні дітей, підтримують родину та є важливою опорою в житті дитини.

Коли відзначають День Батька у 2025 році, яка історія цього свята та як заведено святкувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли святкують День Батька в Україні

У 2025 році День Батька в Україні припадає на неділю, 15 червня. Це свято відзначається щорічно в третю неділю червня, і має офіційний статус - відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив у 2019 році.

Хоча у США, Канаді та країнах ЄС День Батька існує вже понад 100 років, в Україні воно з'явилося не так давно. Але з кожним роком усе більше українців підтримують цю традицію.

Як з’явилося це свято

Ідея вшанування татусів виникла на початку XX століття в США. Її авторкою стала Сонора Смарт Додд - донька ветерана Громадянської війни, який сам виховував шістьох дітей. Вона запропонувала встановити окремий день для подяки чоловікам, які сумлінно виконують роль батька.

Перший День Батька провели в 1910 році в Спокані, штат Вашингтон. І лише в 1966 році це свято отримало статус національного в США - президент Ліндон Джонсон офіційно проголосив третю неділю червня Днем батька. Україна офіційно приєдналася до цієї ініціативи в червні 2019 року.

Традиції святкування Дня Батька

Поки в Україні немає сталих традицій святкування, але за прикладом інших країн, цей день можна провести так:

Присвятити час батькові: відвідати, подзвонити, провести день разом

Подарувати щось символічне: не про матеріальне, а про емоційну цінність

Запланувати спільний відпочинок: прогулянку, риболовлю, вечерю або поїздку

Подякувати словами: часто найпростіше "дякую" запам’ятовується на роки

У школах, дитсадках і громадах поступово з’являються тематичні заходи: малюнки, виставки, спортивні змагання "батько й дитина".

Варто додати, що у цей день потрібно вітати не тільки біологічних батьків, а й усіх чоловіків, які мають статус "батька":

Дідусі

Вітчими

Опікуни

Хрещені батьки

Старші брати

Інші чоловіки, які беруть на себе обов'язок за виховання дітей

Чому це свято важливе

У сучасному світі роль батька перестає бути формальною. Він не лише "другий дорослий у родині", а й активний учасник виховання. Визнання цієї ролі на рівні держави - це підтримка відповідального батьківства, рівноправного партнерства і розвитку здорового суспільства.

Свято допомагає руйнувати стереотип "батько годувальник, але не вихователь" і стимулює чоловіків бути більш включеними у життя дітей.

В Україні це свято особливо актуально, бо багато батьків зараз захищають нашу країну на фронті, виявляючи мужність та відвагу.

До речі, існує ще одна дата, яка присвячена усім татусям - це Всенародний день батька, який відзначають у третю неділю вересня. У 2025 році це - 21 вересня.