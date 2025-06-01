Календар імен на червень 2025: як назвати дитину і коли день ангела
Церковний календар, який в народі ще називають Святки, має велике значення. Саме за цим календарем обирають ім'я для новонароджених дітей, щоб святий, у чий день дитина народилася, піклувався та захищав маля. А ще цей календар допомагає не забути, кого з рідним та близьким потрібно привітати з днем ангела.
Повний календар днів ангела на червень 2025 - читайте нижче у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).
Дні ангела у червні 2025
1 червня: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.
2 червня: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.
3 червня: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.
4 червня: Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.
5 червня: Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір.
6 червня: Георгій, Єгор, Іларіон.
7 червня: Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна.
8 червня: Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія.
9 червня: Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла.
10 червня: Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна.
11 червня: Варфоломій, Марія.
12 червня: Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Ганна.
13 червня: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея.
14 червня: Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.
15 червня: Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.
16 червня: Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.
17 червня: Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.
18 червня: Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар'я, Єфросинія, Марія.
19 червня: Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана.
20 червня: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.
21 червня: Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Ілона, Олена.
22 червня: Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.
23 червня: Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Ілона, Олена.
24 червня: Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна.
25 червня: Василь, Яків.
26 червня: Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.
27 червня: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра.
28 червня: Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана.
29 червня: Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан.
30 червня: Єлизар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія.
Як обрати ім’я дитині, народженій у червні
За святим покровителем дня. Традиційний варіант, коли ім'я дають на честь святого, день пам'яті якого припадає на день або найближчі дні народження.
За значенням імені. Наприклад, "Артем" означає "неушкоджений", а "Марія" - "улюблена", "гірка".
За звучанням у поєднанні з прізвищем і по батькові. Ім’я має бути милозвучним.
Варто уникати надто рідкісних або складних для вимови імен - якщо не хочете, щоб дитину перепитували все життя.
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Під час написання матеріалу використані джерела: ПЦУ, Церковний календар, Chas, DayToday