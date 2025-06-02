Курбан-байрам 2025: точная дата, что нельзя делать и главные традиции
В июне мусульмане всего мира будут отмечать один из важнейших религиозных праздников - Курбан-байрам. Этот день символизирует жертвенность, веру и милосердие, а его история уходит во времена пророка Ибрагима, который готов был отдать самое дорогое в знак преданности Аллаху.
Чем важен этот день для мусульман, какие традиции сопровождают его и что нельзя делать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Суть праздника Курбан-байрам
Курбан-байрам посвящен истории пророка Ибрагима (Авраама), которому Аллах приказал принести в жертву своего сына.
Когда пророк выполнил этот приказ и доказал свою веру, Всевышний заменил жертву бараном. Этот поступок стал символом преданности, что и заложило основу традиции жертвоприношения.
Когда Курбан-байрам в 2025 году
Праздник отмечают на 10-й день месяца Зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю - примерно через 70 дней после Ураза-байрама (праздника завершения Рамадана). В 2025 году этот день приходится на 6 июня.
В ночь с 5 на 6 июня мусульмане начнут праздничные молитвы, а утром 6 июня - принесут жертву.
Основные празднования продлятся до конца воскресенья, 8 июня. Во многих странах, где существуют крупные мусульманские общины, этот период сопровождается государственными выходными и массовыми торжествами.
Кроме того, в некоторых странах праздничные дни могут длиться дольше - до двух недель, как, например, в Саудовской Аравии.
Жертвоприношение - главный обряд праздника
Главной частью празднования является жертвоприношение животного - обычно барана, иногда коровы или верблюда. Это ритуал, который свидетельствует о вере и покорности Аллаху.
Мясо разделяют на три части:
одну оставляют для семьи
вторую - для друзей и соседей
третью - для нуждающихся.
Важно, чтобы жертва не видела ножа, а само заклание осуществлялось с уважением и милосердием.
Что обязательно делают в Курбан-байрам
Праздничный намаз (молитва)
После рассвета мусульмане идут в мечеть на праздничную молитву. Перед этим обязательно совершается большое омовение, одевается чистая или новая одежда.
Паломничество
Для тех, кто находится в Мекке, главной частью празднования является пребывание на горе Арафат (за день до Курбан-байрама), символическое швыряние камней в Мини и обход Каабы.
Благотворительность и гостеприимство
В дни праздника принято посещать родственников, накрывать праздничные столы, дарить подарки, помогать нуждающимся.
Поминовение умерших
Часто верующие посещают кладбища и молятся за умерших родственников.
Что нельзя делать в Курбан-байрам
В период праздника нельзя:
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отказывать в помощи и милостыне
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ругаться, конфликтовать или проявлять агрессию
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работать или заниматься тяжелым физическим трудом
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находиться в нечистом или неопрятном виде
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игнорировать обязательную молитву и жертвоприношения
Курбан-байрам - это праздник доброты, жертвенности и духовного очищения. Его цель - приблизиться к Аллаху через покорность, милосердие и добрые дела.
В Украине мусульманские общины также отмечают этот праздник торжественно, собираясь на совместные молитвы, трапезы и благотворительные акции.
Если вы живете в мультикультурном обществе, уважение к традициям - важный шаг к взаимопониманию.
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При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт ДУМУ в Украине, Википедия.