Курбан-байрам 2025: теплі привітання зі святом своїми словами та у листівках
6 червня мусульмани усього світу починають святкування великого релігійного свята Курбан-байрам. У цей урочистий день обов'язково треба привітати рідних та близьких зі святом у теплих повідомленнях.
РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало теплі привітання з Курбан-байрамом у віршах, листівках та своїми словами.
Привітання з Курбан-байрамом своїми словами
Вітаю зі світлим святом Курбан-байрам! Бажаю, щоб Аллах завжди оберігав вас і ваш дім. Нехай щастя, добробут і мир стануть постійними гостями у вашому житті. Бажаю вам духовної гармонії, здоров’я та щирої радості.
Щастя, злагоди та душевного піднесення! Хай кожна молитва буде почута, а кожна добра справа - винагороджена. Вітаю зі святом Курбан-байрам!
Зі святом жертви та милосердя! Хай ваші добрі вчинки повертаються сторицею, а молитви - завжди знаходять відповідь. Нехай ваш дім буде сповнений любові, віри й тепла. Бажаю злагоди у родині та чистоти в серці.
Привітання з Курбан-байрамом (фото: Unian.net)
Прийміть сердечні вітання з нагоди Курбан-байраму! Нехай у вашому серці завжди буде світло, а в родині - мир. Бажаю здоров’я, надії та впевненості в завтрашньому дні.
Прийміть найщиріші вітання з Курбан-байрамом! Нехай Аллах благословить кожен ваш день і дарує душевний спокій. Бажаю, щоб у серці жила віра, а в думках - світло й надія. Добробуту, здоров’я та великої радості!
Нехай це свято принесе у ваш дім затишок і щастя. Бажаю, щоб усі добрі наміри втілювалися в реальність. Хай Аллах віддячить вам за щирість і доброту. Радості, миру та гармонії вам і вашим близьким!
Листівка з Курбан-байрамом (фото: Depo.ua)
Зі святом Курбан-байрам! Бажаю вам праведного життя, щедрих подарунків долі й душевної чистоти. Нехай у кожному дні буде місце для любові, турботи і віри. Міцного здоров’я, родинного щастя й світлої дороги!
Щиро вітаю зі святом Курбан-байрам! Бажаю миру в душі, добробуту в домі й світлих надій у серці. Нехай вас супроводжує Божа милість і турбота близьких.
Зі святом добра, щедрості та віри! Нехай Аллах благословить ваші вчинки і наповнить життя благополуччям. Бажаю щастя, радості та душевного тепла.
Нехай у це святкове свято з вами буде віра, спокій і любов. Бажаю, щоб ваші добрі справи приносили вам ще більше добра. Хай ваш дім ніколи не залишає благословення.
Листівка-привітання з Курбан-байрамом (фото: Islam.in.ua)
Привітання з Курбан-байрамом у віршах
Курбан-байрам, Курбан-байрам,
Улюблене свято мусульман.
Я вас радо вітаю,
Успіхів у справах всіх бажаю!
І щоб на життєвому шляху
Ви віру в Бога берегли!
***
Настав Курбан-байрам,
Щастя, миру в домі вам.
Щоб в серці було місце
Тільки правильним справам!
Нехай Аллах винагородить
Всім, чого душа велить,
Нехай почує він молитви
І на все благословить!
Привітання з Курбан-байрамом (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)
***
Зі святом Курбан Байрам,
Світлих сил, здоров'я вам.
Життя довгого і щасливого,
Нехай все складеться красиво!
Нехай Аллах на небесах
Допомагає вам в ділах,
Життя спокоєм нагородить,
І на шлях вірний настановить!
***
Нехай принесе Курбан Байрам
Велике щастя і удачу,
Здоров'я міцного всім вам
Багато грошей на додачу!
Нехай вас Аллах благословить,
Подарує радості вам багато,
В душі нехай світ завжди панує,
Бажаю вам всього благого!
Листівка з Курбан-байрамом (фото: maup.com.ua)
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