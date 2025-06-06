Курбан-байрам 2025: теплые поздравления с праздником своими словами и в открытках
6 июня мусульмане всего мира начинают празднование великого религиозного праздника Курбан-байрам. В этот торжественный день обязательно надо поздравить родных и близких с праздником в теплых сообщениях.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило теплые поздравления с Курбан-байрамом в стихах, открытках и своими словами.
Поздравления с Курбан-байрамом своими словами
Поздравляю со светлым праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы Аллах всегда оберегал вас и ваш дом. Пусть счастье, благополучие и мир станут постоянными гостями в вашей жизни. Желаю вам духовной гармонии, здоровья и искренней радости.
Счастья, согласия и душевного подъема! Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое доброе дело - вознаграждено. Поздравляю с праздником Курбан-байрам!
С праздником жертвы и милосердия! Пусть ваши добрые поступки возвращаются сторицей, а молитвы - всегда находят ответ. Пусть ваш дом будет полон любви, веры и тепла. Желаю согласия в семье и чистоты в сердце.
Поздравления с Курбан-байрамом (фото: Unian.net)
Примите сердечные поздравления по случаю Курбан-байрама! Пусть в вашем сердце всегда будет свет, а в семье - мир. Желаю здоровья, надежды и уверенности в завтрашнем дне.
Примите самые искренние поздравления с Курбан-байрамом! Пусть Аллах благословит каждый ваш день и дарует душевный покой. Желаю, чтобы в сердце жила вера, а в мыслях - свет и надежда. Благополучия, здоровья и большой радости!
Пусть этот праздник принесет в ваш дом уют и счастье. Желаю, чтобы все добрые намерения воплощались в реальность. Пусть Аллах отблагодарит вас за искренность и доброту. Радости, мира и гармонии вам и вашим близким!
Открытка с Курбан-байрамом (фото: Depo.ua)
С праздником Курбан-байрам! Желаю вам праведной жизни, щедрых подарков судьбы и душевной чистоты. Пусть в каждом дне будет место для любви, заботы и веры. Крепкого здоровья, семейного счастья и светлого пути!
Искренне поздравляю с праздником Курбан-байрам! Желаю мира в душе, благополучия в доме и светлых надежд в сердце. Пусть вас сопровождает Божья милость и забота близких.
С праздником добра, щедрости и веры! Пусть Аллах благословит ваши поступки и наполнит жизнь благополучием. Желаю счастья, радости и душевного тепла.
Пусть в этот праздничный праздник с вами будет вера, спокойствие и любовь. Желаю, чтобы ваши добрые дела приносили вам еще больше добра. Пусть ваш дом никогда не покидает благословение.
Открытка-поздравление с Курбан-байрамом (фото: Islam.in.ua)
Поздравления с Курбан-байрамом в стихах
Курбан-байрам, Курбан-байрам,
Улюблене свято мусульман.
Я вас радо вітаю,
Успіхів у справах всіх бажаю!
І щоб на життєвому шляху
Ви віру в Бога берегли!
***
Настав Курбан-байрам,
Щастя, миру в домі вам.
Щоб в серці було місце
Тільки правильним справам!
Нехай Аллах винагородить
Всім, чого душа велить,
Нехай почує він молитви
І на все благословить!
Поздравление с Курбан-байрамом (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)
***
Зі святом Курбан Байрам,
Світлих сил, здоров'я вам.
Життя довгого і щасливого,
Нехай все складеться красиво!
Нехай Аллах на небесах
Допомагає вам в ділах,
Життя спокоєм нагородить,
І на шлях вірний настановить!
***
Нехай принесе Курбан Байрам
Велике щастя і удачу,
Здоров'я міцного всім вам
Багато грошей на додачу!
Нехай вас Аллах благословить,
Подарує радості вам багато,
В душі нехай світ завжди панує,
Бажаю вам всього благого!
Открытка с Курбан-байрамом (фото: maup.com.ua)
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