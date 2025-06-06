Курбан-байрам 2025: теплые поздравления с праздником своими словами и в открытках

6 июня мусульмане всего мира начинают празднование великого религиозного праздника Курбан-байрам. В этот торжественный день обязательно надо поздравить родных и близких с праздником в теплых сообщениях.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило теплые поздравления с Курбан-байрамом в стихах, открытках и своими словами.

Поздравления с Курбан-байрамом своими словами

Поздравляю со светлым праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы Аллах всегда оберегал вас и ваш дом. Пусть счастье, благополучие и мир станут постоянными гостями в вашей жизни. Желаю вам духовной гармонии, здоровья и искренней радости.

Счастья, согласия и душевного подъема! Пусть каждая молитва будет услышана, а каждое доброе дело - вознаграждено. Поздравляю с праздником Курбан-байрам!

С праздником жертвы и милосердия! Пусть ваши добрые поступки возвращаются сторицей, а молитвы - всегда находят ответ. Пусть ваш дом будет полон любви, веры и тепла. Желаю согласия в семье и чистоты в сердце.

Поздравления с Курбан-байрамом (фото: Unian.net)

Примите сердечные поздравления по случаю Курбан-байрама! Пусть в вашем сердце всегда будет свет, а в семье - мир. Желаю здоровья, надежды и уверенности в завтрашнем дне.

Примите самые искренние поздравления с Курбан-байрамом! Пусть Аллах благословит каждый ваш день и дарует душевный покой. Желаю, чтобы в сердце жила вера, а в мыслях - свет и надежда. Благополучия, здоровья и большой радости!

Пусть этот праздник принесет в ваш дом уют и счастье. Желаю, чтобы все добрые намерения воплощались в реальность. Пусть Аллах отблагодарит вас за искренность и доброту. Радости, мира и гармонии вам и вашим близким!

Открытка с Курбан-байрамом (фото: Depo.ua)

С праздником Курбан-байрам! Желаю вам праведной жизни, щедрых подарков судьбы и душевной чистоты. Пусть в каждом дне будет место для любви, заботы и веры. Крепкого здоровья, семейного счастья и светлого пути!

Искренне поздравляю с праздником Курбан-байрам! Желаю мира в душе, благополучия в доме и светлых надежд в сердце. Пусть вас сопровождает Божья милость и забота близких.

С праздником добра, щедрости и веры! Пусть Аллах благословит ваши поступки и наполнит жизнь благополучием. Желаю счастья, радости и душевного тепла.

Пусть в этот праздничный праздник с вами будет вера, спокойствие и любовь. Желаю, чтобы ваши добрые дела приносили вам еще больше добра. Пусть ваш дом никогда не покидает благословение.

Открытка-поздравление с Курбан-байрамом (фото: Islam.in.ua)

Поздравления с Курбан-байрамом в стихах

Курбан-байрам, Курбан-байрам,

Улюблене свято мусульман.

Я вас радо вітаю,

Успіхів у справах всіх бажаю!

І щоб на життєвому шляху

Ви віру в Бога берегли!

***

Настав Курбан-байрам,

Щастя, миру в домі вам.

Щоб в серці було місце

Тільки правильним справам!

Нехай Аллах винагородить

Всім, чого душа велить,

Нехай почує він молитви

І на все благословить!

Поздравление с Курбан-байрамом (фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

***

Зі святом Курбан Байрам,

Світлих сил, здоров'я вам.

Життя довгого і щасливого,

Нехай все складеться красиво!

Нехай Аллах на небесах

Допомагає вам в ділах,

Життя спокоєм нагородить,

І на шлях вірний настановить!

***

Нехай принесе Курбан Байрам

Велике щастя і удачу,

Здоров'я міцного всім вам

Багато грошей на додачу!

Нехай вас Аллах благословить,

Подарує радості вам багато,

В душі нехай світ завжди панує,

Бажаю вам всього благого!

Открытка с Курбан-байрамом (фото: maup.com.ua)