Купуєте каблучку з діамантом? Як не переплатити і не пошкодувати: практичні поради ювелірів

Бюджет

Перед тим, як розглядати вітрини з діамантами, визначтесь, скільки ви готові витратити. Це дозволить звузити вибір і зосередитись на найкращих варіантах у вашій ціновій категорії. У цьому питанні вам також допоможе ювелір або консультант: якщо ви знаєте бюджет, він зможе дібрати оптимальне поєднання характеристик каменю.

Система 4С

Система 4С (англ. cut, color, clarity, carat) - це міжнародний стандарт оцінки діамантів. Від цих чотирьох показників залежить і краса, і вартість каменю.

Огранювання (cut)

Це те, що відповідає за сяйво діаманта. Навіть камінь з ідеальним кольором і чистотою не матиме розкішний вигляд, якщо в нього погана огранка. Якісне огранювання дозволяє світлу ідеально відбиватись усередині каменю: саме тому діамант "грає".

Вага (carat)

Карат - це вага каменю, не його розмір. 1 карат = 0,2 грама. Але ціна не зростає лінійно: діаманти вагою понад один карат значно дорожчі через рідкість. Форма каменю теж впливає на сприйняття ваги. Наприклад, овальні діаманти мають більший вигляд, ніж круглі того ж карата.

Колір (color)

Забарвлення визначають за міжнародною шкалою від D до Z:

D, E, F - абсолютно безбарвні, найдорожчі, з крижаним блиском

G, H, I, J - майже безбарвні, але значно доступніші. Неозброєним оком різниця у відтінку майже непомітна.

K і далі - з помітним теплим, жовтуватим тоном

Якщо ви плануєте купівлю каблучки з білого золота або платини, краще вибрати камінь у діапазоні D–H, щоб підкреслити холодний блиск металу.

Якщо вибираєте жовте або рожеве золото, можна сміливо брати діамант із кольором до J або навіть K: теплі відтінки каменю гармонійно зіллються з кольором металу, це не вплине на красу каблучки.

Чистота (clarity)

Це ступінь наявності включень - мікроскопічні природні утворення у камінні:

позначки VVS1, VVS2, VS1, VS2 говорять про дуже незначні включення, помітні тільки для спеціаліста під мікроскопом

SI1 - все ще незначні включення, непомітні без лупи

SI2 - включення стають помітні неозброєним оком

Як перевірити справжність каменю

Усі ці параметри обов'язково повинні бути вказаними в сертифікаті якості. Найнадійніші у світі лабораторії - це GIA, IGI, HRD. У сертифікаті зазначають усі ключові характеристики каменя, його унікальний номер, карту включень, форму, пропорції та інші технічні деталі.

Якщо продавець не надає сертифікат авторитетної лабораторії або не може чітко пояснити характеристики діаманта, краще утриматися від покупки. Без сертифіката у вас немає жодної гарантії, що отримаєте камінь належної якості.

Купуючи діамант від 0,30 карата і більше, завжди вимагайте сертифікат, адже це ваш офіційний документ, що підтверджує справжність і вартість прикраси.

Поради від експертів

Спочатку вибирайте огранку: вона найбільше впливає на зовнішній вигляд діаманта.

Не женіться за ідеальним кольором і чистотою, якщо це не інвестиція. У щоденному носінні різниця не така вже й важлива.

Форма каменю важлива: діамант однакової ваги виглядає найбільшим в овальній огранці, квадратні - дорожчі у виробництві через більшу втрату матеріалу, а круглі - через найбільшу популярність.

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