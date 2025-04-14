Купуєте каблучку з діамантом? Як не переплатити і не пошкодувати: практичні поради ювелірів

Купівля діамантової каблучки - це завжди особливий момент. Але перш ніж зробити вибір, варто розібратися в нюансах, адже діамант - не просто блискучий камінь.
РБК-Україна (проєкт Styler) поговорили з експертами-ювелірами з Strong&Precious Art Foundation і розглянули діаманти в контексті реального вибору.
Перед тим, як розглядати вітрини з діамантами, визначтесь, скільки ви готові витратити. Це дозволить звузити вибір і зосередитись на найкращих варіантах у вашій ціновій категорії. У цьому питанні вам також допоможе ювелір або консультант: якщо ви знаєте бюджет, він зможе дібрати оптимальне поєднання характеристик каменю.
Система 4С (англ. cut, color, clarity, carat) - це міжнародний стандарт оцінки діамантів. Від цих чотирьох показників залежить і краса, і вартість каменю.
Огранювання (cut)
Це те, що відповідає за сяйво діаманта. Навіть камінь з ідеальним кольором і чистотою не матиме розкішний вигляд, якщо в нього погана огранка. Якісне огранювання дозволяє світлу ідеально відбиватись усередині каменю: саме тому діамант "грає".
Вага (carat)
Карат - це вага каменю, не його розмір. 1 карат = 0,2 грама. Але ціна не зростає лінійно: діаманти вагою понад один карат значно дорожчі через рідкість. Форма каменю теж впливає на сприйняття ваги. Наприклад, овальні діаманти мають більший вигляд, ніж круглі того ж карата.
Колір (color)
Забарвлення визначають за міжнародною шкалою від D до Z:
Якщо ви плануєте купівлю каблучки з білого золота або платини, краще вибрати камінь у діапазоні D–H, щоб підкреслити холодний блиск металу.
Якщо вибираєте жовте або рожеве золото, можна сміливо брати діамант із кольором до J або навіть K: теплі відтінки каменю гармонійно зіллються з кольором металу, це не вплине на красу каблучки.
Чистота (clarity)
Це ступінь наявності включень - мікроскопічні природні утворення у камінні:
Усі ці параметри обов'язково повинні бути вказаними в сертифікаті якості. Найнадійніші у світі лабораторії - це GIA, IGI, HRD. У сертифікаті зазначають усі ключові характеристики каменя, його унікальний номер, карту включень, форму, пропорції та інші технічні деталі.
Якщо продавець не надає сертифікат авторитетної лабораторії або не може чітко пояснити характеристики діаманта, краще утриматися від покупки. Без сертифіката у вас немає жодної гарантії, що отримаєте камінь належної якості.
Купуючи діамант від 0,30 карата і більше, завжди вимагайте сертифікат, адже це ваш офіційний документ, що підтверджує справжність і вартість прикраси.
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