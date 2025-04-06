Наймодніші аксесуари весни-2025: ці прикраси вибирають всі модниці
Аксесуари цієї весни - це не просто доповнення, а справжній головний акцент образу. У тренді незвичні форми, нестандартні матеріали та багатошаровість.
Фешн-експертка Галина Денисюк розповіла в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler), які нові незвичні аксесуари задають стиль сьогодні.
Модні тренди в аксесуарах 2025
Один із найяскравіших трендів весни - це масивні, майже скульптурні прикраси: великі сережки з асиметричним дизайном, металеві браслети нестандартних форм, персні, що нагадують маленькі арт-об’єкти. Вони можуть бути як мінімалістичними, так і з декоративними елементами, але головне - щоб привертали увагу.
Ще один тренд - текстильні аксесуари. Наприклад, шкіряні або тканинні квіти, які носять на шиї, приколюють до піджака або навіть вплітають у волосся. Це відсилання до 2000-х, але в більш витонченому виконанні.
Також дуже цікаві експерименти з ременями: вузькі шкіряні ремінці, які обмотують кілька разів навколо талії або носять поверх жакетів.
І, звичайно, сумки - цього сезону вони не просто практичні, а й мають незвичні форми: напівкруглі, трикутні, з виразними металевими деталями або нестандартними ручками.
Загалом, весняні аксесуари, говорить стиліст, “це про сміливість”.
"Вони можуть кардинально змінити навіть найпростіший образ, і це справжня магія стилю", - додає Галина.
Топ-4 весняних аксесуари від стиліста
Браслети-кафи
Масивні браслети, що обіймають зап'ястя або передпліччя, повертаються в оновленому вигляді. Золоті чи срібні кафи з незвичайними формами або інкрустаціями стануть яскравим акцентом у вашому образі.
Аксесуари з мотивами флори та фауни
Природні мотиви набувають популярності: кольє у формі змій, сережки у вигляді птахів колібрі або кулони у формі голубів додадуть образу оригінальності та природної гармонії.
Перлинні прикраси
Класичні перлини отримують нове життя у вигляді масивних кольє, великих сережок та браслетів з асиметричними формами. Незвичні поєднання перлин з кольоровими каменями чи металами будуть на піку популярності.
Стильні навушники
Навушники стають не лише практичним, а й модним аксесуаром. Дизайнери пропонують інтегрувати їх в образ: від масивних моделей у футуристичному стилі до мінімалістичних варіантів у класичних кольорах.
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