Наймодніші аксесуари весни-2025: ці прикраси вибирають всі модниці

Аксесуари цієї весни - це не просто доповнення, а справжній головний акцент образу. У тренді незвичні форми, нестандартні матеріали та багатошаровість.

Фешн-експертка Галина Денисюк розповіла в інтерв’ю РБК-Україна (проект Styler), які нові незвичні аксесуари задають стиль сьогодні.

Модні тренди в аксесуарах 2025

Один із найяскравіших трендів весни - це масивні, майже скульптурні прикраси: великі сережки з асиметричним дизайном, металеві браслети нестандартних форм, персні, що нагадують маленькі арт-об’єкти. Вони можуть бути як мінімалістичними, так і з декоративними елементами, але головне - щоб привертали увагу.

Ще один тренд - текстильні аксесуари. Наприклад, шкіряні або тканинні квіти, які носять на шиї, приколюють до піджака або навіть вплітають у волосся. Це відсилання до 2000-х, але в більш витонченому виконанні.

Також дуже цікаві експерименти з ременями: вузькі шкіряні ремінці, які обмотують кілька разів навколо талії або носять поверх жакетів.

І, звичайно, сумки - цього сезону вони не просто практичні, а й мають незвичні форми: напівкруглі, трикутні, з виразними металевими деталями або нестандартними ручками.

Загалом, весняні аксесуари, говорить стиліст, “це про сміливість”.

"Вони можуть кардинально змінити навіть найпростіший образ, і це справжня магія стилю", - додає Галина.

Топ-4 весняних аксесуари від стиліста

Браслети-кафи

Масивні браслети, що обіймають зап'ястя або передпліччя, повертаються в оновленому вигляді. Золоті чи срібні кафи з незвичайними формами або інкрустаціями стануть яскравим акцентом у вашому образі.

Аксесуари з мотивами флори та фауни

Природні мотиви набувають популярності: кольє у формі змій, сережки у вигляді птахів колібрі або кулони у формі голубів додадуть образу оригінальності та природної гармонії.

Перлинні прикраси

Класичні перлини отримують нове життя у вигляді масивних кольє, великих сережок та браслетів з асиметричними формами. Незвичні поєднання перлин з кольоровими каменями чи металами будуть на піку популярності.

Стильні навушники

Навушники стають не лише практичним, а й модним аксесуаром. Дизайнери пропонують інтегрувати їх в образ: від масивних моделей у футуристичному стилі до мінімалістичних варіантів у класичних кольорах.