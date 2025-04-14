Покупаете кольцо с бриллиантом? Как не переплатить и не пожалеть: практические советы ювелиров

Бюджет

Перед тем, как рассматривать витрины с бриллиантами, определитесь, сколько вы готовы потратить. Это позволит сузить выбор и сосредоточиться на лучших вариантах в вашей ценовой категории. В этом вопросе вам также поможет ювелир или консультант: если вы знаете бюджет, он сможет подобрать оптимальное сочетание характеристик камня.

Система 4С

Система 4С (англ. cut, color, clarity, carat) - это международный стандарт оценки бриллиантов. От этих четырех показателей зависит и красота, и стоимость камня.

Огранка (cut)

Это то, что отвечает за сияние бриллианта. Даже камень с идеальным цветом и чистотой не будет иметь роскошный вид, если у него плохая огранка. Качественная огранка позволяет свету идеально отражаться внутри камня: именно поэтому бриллиант "играет".

Вес (carat)

Карат - это вес камня, не его размер. 1 карат = 0,2 грамма. Но цена не растет линейно: бриллианты весом более одного карата значительно дороже из-за редкости. Форма камня тоже влияет на восприятие веса. Например, овальные бриллианты выглядят больше, чем круглые того же карата.

Цвет (color)

Окрас определяют по международной шкале от D до Z:

D, E, F - абсолютно бесцветные, самые дорогие, с ледяным блеском

G, H, I, J - почти бесцветные, но значительно доступнее. Невооруженным глазом разница в оттенке почти незаметна.

K и далее - с заметным теплым, желтоватым тоном

Если вы планируете покупку кольца из белого золота или платины, лучше выбрать камень в диапазоне D-H, чтобы подчеркнуть холодный блеск металла.

Если выбираете желтое или розовое золото, можно смело брать бриллиант с цветом до J или даже K: теплые оттенки камня гармонично сольются с цветом металла, это не повлияет на красоту кольца.

Чистота (clarity)

Это степень наличия включений - микроскопические природные образования в камне:

отметки VVS1, VVS2, VS1, VS2 говорят об очень незначительных включениях, заметных только для специалиста под микроскопом

SI1 - все еще незначительные включения, незаметные без лупы

SI2 - включения становятся заметны невооруженным глазом

Как проверить подлинность камня

Все эти параметры обязательно должны быть указаны в сертификате качества. Самые надежные в мире лаборатории - это GIA, IGI, HRD. В сертификате указывают все ключевые характеристики камня, его уникальный номер, карту включений, форму, пропорции и другие технические детали.

Если продавец не предоставляет сертификат авторитетной лаборатории или не может четко объяснить характеристики бриллианта, лучше воздержаться от покупки. Без сертификата у вас нет никакой гарантии, что получите камень надлежащего качества.

Покупая бриллиант от 0,30 карата и более, всегда требуйте сертификат, ведь это ваш официальный документ, подтверждающий подлинность и стоимость украшения.

Советы от экспертов

Сначала выбирайте огранку: она больше всего влияет на внешний вид бриллианта.

Не гонитесь за идеальным цветом и чистотой, если это не инвестиция. В ежедневном ношении разница не так уж и важна.

Форма камня важна: бриллиант одинакового веса выглядит самым крупным в овальной огранке, квадратные - дороже в производстве из-за большей потери материала, а круглые - из-за наибольшей популярности.

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