Купує речі на знижках: Ніколас Карма розсекретив вартість луку співачки СолоХа (відео)

Скільки коштує Look СолоХа

Ніколас Карма часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила українська співачка СолоХа, яка очікувала такої зустрічі, але з радістю розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук:

Стиль СолоХа

Якщо подивитися на Instagram артистки, не можна сказати, що вона полюбляє класику або якийсь конкретний стиль, адже її концертні вбрання дуже сильно відрізняються від тих, які вона носить у повсякденному житті.

Солоха любить бути яскравою і це факт, адже всі образи співачки мають яскраві акценти. І це стосується як сценічних суконь і костюмів, так і повсякденних кофтинок. Іноді жінку можна побачити й у спортивному стилі, бо це зручно.

Також співачка любить підкреслювати свою тонку талію і робить це за допомогою поясів та корсетів, що виглядає дуже жіночно. Виходить, що певного стилю артистка не має, але любить одягатися зі смаком.

Скільки коштує лук СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)