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Купує речі на знижках: Ніколас Карма розсекретив вартість луку співачки СолоХа (відео)

Скільки коштує лук СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - популярний блогер та співак, який дуже полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та перехожі Львова залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ української співачки Солоха, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look СолоХа

Ніколас Карма часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила українська співачка СолоХа, яка очікувала такої зустрічі, але з радістю розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук:

Стиль СолоХа

Якщо подивитися на Instagram артистки, не можна сказати, що вона полюбляє класику або якийсь конкретний стиль, адже її концертні вбрання дуже сильно відрізняються від тих, які вона носить у повсякденному житті. 

Солоха любить бути яскравою і це факт, адже всі образи співачки мають яскраві акценти. І це стосується як сценічних суконь і костюмів, так і повсякденних кофтинок. Іноді жінку можна побачити й у спортивному стилі, бо це зручно.

Також співачка любить підкреслювати свою тонку талію і робить це за допомогою поясів та корсетів, що виглядає дуже жіночно. Виходить, що певного стилю артистка не має, але любить одягатися зі смаком.

Скільки коштує лук СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

  • курточка від української дизайнерки Юлі Айсіної - 900 євро, але СолохХа купляла на знижці за 425 євро
  • спортивні білі штани - виявились подарунком
  • чоботи на високих підборах куплені у Symbol за гроші чоловіка
  • також на плечі співачки була бежева сумка, проте її вартість теж не була названа, але очевидно, що вона брендова та дорога. 
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