Українська співачка і зірка Playboy замилувала фото новонародженої донечки Євлалії

Українська співачка і зірка Playboy СолоХа місяць тому вдруге стала мамою. У неї народилася дівчинка, яку назвали Євлалія. Щоб зберегти неповторні миті та ніжну посмішку своєї доньки, артистка вирішила закар­бувати перший місяць її життя у світ­ли­нах в стилі newborn.

СолоХа показала милі світлини новонародженої донечки (фото з особистого архіву співачки)

"Фотосесія новонародженої доньки - це не просто фото, а важлива подія та історія нашої родини. Батьки завжди хочуть зберегти найкращі моменти з життя своїх дітей на згадку. Тому я влаштувала фотосесію для своїх доньок - молодшої Євлалії та старшої Аріани. Фотосесія в стилі newborn для молодшої доньки - це такі ніжні та милі фото. Це найцінніше, що ви можете подарувати своїм діткам на майбутнє!" - говорить щаслива матуся.

СолоХа замилувала кадрами новонародженої донечки (фото з особистого архіву співачки)

Додамо, що нещодавно також відбулось хрещення молодшої донечки. Подія пройшла в колі найближчих друзів родини.

Хрещення доньки співачки (фото: instagram.com/soloha_official)

Зіркова мама зі своїм коханим обрали хрещених для доні серед близьких друзів.

"У нашої доні подвійне ім’я Євлалія-Єва. Вибрали не дарма, адже вона народилась в день святої Євлалії. В нашій родині є давня традиція - називати дітей на честь святих", - розповідає СолоХа.

Євлалія-Єва (фото з особистого архіву співачки)

Додамо, що фотосесію робила подруга артистки, відома фотографиня Вікторія Суржко.

Євлалія-Єва (фото з особистого архіву співачки)

Зауважимо, що Тереза Балашова (справжнє ім'я СолоХи) - невгамовна матуся. Вона не тільки активно пропрацювала всю вагітність, а майже відразу після народження доньки почала займатися спортом та репетирувати.

Не дарма її називають найспортивнішою співачкою України.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

До слова, у 2021 році артистка, яка вже на той час була мамою, знялася для Playboy у пристрасній фотосесії.

З того часу, як бачимо, її фігура аж ніяк не змінилася. Ба більше, співачка стала ще крутішою!

СолоХа знімалася для Playboy (фото: instagram.com/soloha_official)