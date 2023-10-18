Українська співачка і зірка Playboy замилувала фото новонародженої донечки Євлалії
Українська співачка і зірка Playboy СолоХа місяць тому вдруге стала мамою. У неї народилася дівчинка, яку назвали Євлалія. Щоб зберегти неповторні миті та ніжну посмішку своєї доньки, артистка вирішила закарбувати перший місяць її життя у світлинах в стилі newborn.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться знімками, які СолоХа люб'язно надала нам.
СолоХа показала милі світлини новонародженої донечки (фото з особистого архіву співачки)
"Фотосесія новонародженої доньки - це не просто фото, а важлива подія та історія нашої родини. Батьки завжди хочуть зберегти найкращі моменти з життя своїх дітей на згадку. Тому я влаштувала фотосесію для своїх доньок - молодшої Євлалії та старшої Аріани. Фотосесія в стилі newborn для молодшої доньки - це такі ніжні та милі фото. Це найцінніше, що ви можете подарувати своїм діткам на майбутнє!" - говорить щаслива матуся.
СолоХа замилувала кадрами новонародженої донечки (фото з особистого архіву співачки)
Додамо, що нещодавно також відбулось хрещення молодшої донечки. Подія пройшла в колі найближчих друзів родини.
Хрещення доньки співачки (фото: instagram.com/soloha_official)
Зіркова мама зі своїм коханим обрали хрещених для доні серед близьких друзів.
"У нашої доні подвійне ім’я Євлалія-Єва. Вибрали не дарма, адже вона народилась в день святої Євлалії. В нашій родині є давня традиція - називати дітей на честь святих", - розповідає СолоХа.
Євлалія-Єва (фото з особистого архіву співачки)
Додамо, що фотосесію робила подруга артистки, відома фотографиня Вікторія Суржко.
Євлалія-Єва (фото з особистого архіву співачки)
Зауважимо, що Тереза Балашова (справжнє ім'я СолоХи) - невгамовна матуся. Вона не тільки активно пропрацювала всю вагітність, а майже відразу після народження доньки почала займатися спортом та репетирувати.
Не дарма її називають найспортивнішою співачкою України.
СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
До слова, у 2021 році артистка, яка вже на той час була мамою, знялася для Playboy у пристрасній фотосесії.
З того часу, як бачимо, її фігура аж ніяк не змінилася. Ба більше, співачка стала ще крутішою!
СолоХа знімалася для Playboy (фото: instagram.com/soloha_official)
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна СолоХа розповіла про дорогі подарунки від чоловіків і амбіції.
Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна замилувала фото з маленькою донькою в її перший день народження.
Також Ольга Сумська показала рідкісну світлину з сестрою Наталею, з якою вони не спілкуються вже кілька років.