Купляє ношені кросівки: Ніколас Карма дізнався вартість луку відомого коміка Антона Мурафи (відео)

Ніколас Карма - популярний український блогер та артист, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та перехожі залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ українського коміка Антона Мурафи, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Антона Мурафи

Ніколас Карма завжди зустрічає зірок лише на вулицях Львова, оскільки саме в цьому місті він і живе та досить часто просить їх розповісти, скільки коштує їхнє вбрання. Блог хлопця вже є доволі розкрученим, тому всі зірки погоджуються розповісти про ціни свого одягу та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив улюбленець публіки та людина з неймовірним почуттям гумору - Антон Мурафа, до того ж не один, а зі своєю дівчиною. Він з радістю розповів Ніколасу, скільки коштує його лук.

найдорожчими виявилися джинси сірого кольору - вартістю 20 тисяч гривень

також досить дорогими в образі Антона виявилися окуляри, які йому подарувала дівчина - вони коштують 9 тисяч 200 гривень. За словами коміка, він їх дуже хотів, але шкодував гроші

кросівки від бренду Nike серії Air force - обійшлися Антонові у 2 тисячі 300 гривень на ОЛХ, які були одягнені 2-3 рази, виходячи з їх опису

шапка - коштує 700 гривень

Ціну шкарпетки його дівчини Лізи з прином у сердечка, яку на одній нозі носить хлопець та ціну своєї шкарпетки, худі та куртки Adidas, Мурафа не назвав, але зауважив, що куртку брав по бартеру, тобто в обмін на щось інше.

Особливістю цього випуску стало те, що Ніколас майже не ставив запитань, оскільки за його словами, зірвав голос.

Стиль Антона Мурафи

Якщо подивитися на Instagram Антона, можна зробити висновок, що він любить вільний стиль та спортивний. Тобто. худі, кросівки, широкі джинси, одяг оверсайз. Та іноді він таки одягає сорочки, гольфи та чоботи. А ще Мурафа любить головні убори.

Скільки коштує лук Антона Мурафи (фото: instagram.com/murafa)