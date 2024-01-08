Покупает вещи на скидках: Николас Карма рассекретил стоимость лука певицы СолоХа (видео)

Николас Карма - популярный блогер и певец, который очень любит спрашивать звезд о стоимости их луков. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой знаменитости и прохожие Львова охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит образ украинской певицы Солоха, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Николас Карма часто встречает украинские звезды исключительно на улицах Львова, поскольку именно там блогер и живет. Он подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряд. Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому все звезды согласны и искренне общаются с автором рубрики просто улиц.
В этот раз в камеру Николаса попала украинская певица СолоХа, которая ожидала такой встречи, но с радостью рассказала Николасу, сколько стоит ее лук:
Если посмотреть на Instagram артистки, нельзя сказать, что она любит классику или какой-то конкретный стиль, ведь ее концертные наряды очень сильно отличаются от тех, которые она носит в повседневной жизни.
Солоха любит быть яркой и это факт, ведь у всех образов певицы есть яркие акценты. И это касается как сценических платьев и костюмов, так и обычных кофточек. Иногда женщину можно увидеть и в спортивном стиле, потому что это удобно.
Также певица любит подчеркивать свою тонкую талию и делает это с помощью поясов и корсетов, что выглядит очень женственно. Выходит, что определенного стиля артистка не имеет, но любит одеваться со вкусом.
Сколько стоит лук СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)
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