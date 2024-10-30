Куліш з Полтавщини: рецепт найвідомішої козацької страви

Що потрібно для кулешу

Для того, щоб приготувати куліш за рецептом з Полтавщини, потрібні ці продукти:

вода - 2,5 л

пшоно - 300 г

копчене сало - 200 г

свинина - 1 кг

сало - 300 г

картопля - 500 г

морква - 500 г

цибуля - 500 г

яйця - 5 шт.

часник - 7-8 зубчиків

кріп - декілька гілочок

петрушка - декілька гілочок

зелена цибуля - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати куліш з Полтавщини

Завдяки нескладному способу приготування куліш можна приготувати як в поході, так і вдома в великій каструлі з товстими стінками. Спочатку куліш готувався без картоплі, але згодом її почали додавати для поживності.

Пшоно потрібно попередньо замочити мінімум на 3 години. Звичайне та копчене сало потрібно нарізати на невеликі кубики.

Як нарізати сало для кулешу (скриншот / Всесвіт Рецептів)

А от свинину нарізають на кубики, дещо більші за розміром. Тоді м'ясо відчуватиметься в страві.

Як нарізати свинину для кулешу (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Помийте моркву та картоплю, зніміть з овочів шкірку. Наріжте картоплю на кубики середнього розміру, а моркву - на менші кубики. Цибулю почистьте і також наріжте на кубики.

Розігрійте казанок або глибоку каструлю до максимальної температури. Спочатку треба обсмажити звичайне сало.

Після того, як висмажиться жир, додають копчене сало. Саме цей продукт надає страві особливого смаку. Трохи згодом треба додати свинину та обсмажити її до рум'яної скоринки.

Тоді додайте сіль та перець до смаку, перемішайте м'ясні компоненти і всипте в казан цибулю. Обсмажте все до золотистого кольору цибулі, після чого всипте моркву.

Засмажка для кулешу (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Коли морква стане м'якою, засмажку для кулешу треба залити 1,5 л води. Доведіть рідину до кипіння, а тоді вкиньте в куліш картоплю і пшоно.

Перемішайте кашу і накрийте каструлю кришкою. Почистьте і наріжте часник, додайте його в куліш і залийте кашу рештою води.

Варити куліш потрібно до повного розварювання картоплі та пшона, періодично помішуючи. Щоб каша була густішою, збийте в мисці яйця, а також помийте та подрібніть зелень.

Коли куліш звариться, влийте яйця і, перемішуючи страву, потримайте її на вогні ще 3-5 хвилин. Всипте зелень та перемішайте куліш. Ця козацька каша буде смачнішою, якщо після приготування залишити її настоюватись протягом 10 хвилин.