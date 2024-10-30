Кулеш из Полтавщины: рецепт самого известного козацкого блюда

Что нужно для кулеша

Для того чтобы приготовить кулеш по рецепту из Полтавщины, нужны эти продукты:

вода - 2,5 л

пшено - 300 г

копченое сало - 200 г

свинина - 1 кг

сало - 300 г

картофель - 500 г

морковь - 500 г

лук - 500 г

яйца - 5 шт.

чеснок - 7-8 зубчиков

укроп - несколько веточек

петрушка - несколько веточек

зеленый лук - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить кулеш из Полтавской области

Благодаря несложному способу приготовления кулеш можно приготовить как в походе, так и дома в большой кастрюле с толстыми стенками. Сначала кулеш готовился без картофеля, но впоследствии его начали добавлять для питательности.

Пшено нужно предварительно замочить минимум на 3 часа. Обычное и копченое сало нужно нарезать на небольшие кубики.

Как нарезать сало для кулеша (скриншот / Всесвіт Рецептів)

А вот свинину нарезают на кубики, несколько большие по размеру. Тогда мясо будет ощущаться в блюде.

Как нарезать свинину для кулеша (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Помойте морковь и картофель, снимите с овощей шкурку. Нарежьте картофель на кубики среднего размера, а морковь - на меньшие кубики. Лук почистьте и также нарежьте на кубики.

Разогрейте котелок или глубокую кастрюлю до максимальной температуры. Сначала нужно обжарить обычное сало.

После того как выжарится жир, добавляют копченое сало. Именно этот продукт придает блюду особый вкус. Немного погодя нужно добавить свинину и обжарить ее до румяной корочки.

Затем добавьте соль и перец по вкусу, перемешайте мясные компоненты и всыпьте в котел лук. Обжарьте все до золотистого цвета лука, после чего всыпьте морковь.

Зажарка для кулеша (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Когда морковь станет мягкой, зажарку для кулеша надо залить 1,5 л воды. Доведите жидкость до кипения, затем вбросьте в кулеш картофель и пшено.

Перемешайте кашу и накройте кастрюлю крышкой. Почистите и нарежьте чеснок, добавьте его в кулеш и залейте оставшуюся воду.

Варить кулеш нужно до полного разваривания картофеля и пшена, периодически помешивая. Чтобы каша была погуще, взбейте в миске яйца, а также помойте и измельчите зелень.

Когда кулеш сварится, влейте яйца и перемешивая блюдо, подержите его на огне еще 3-5 минут. Всыпьте зелень и перемешайте кулеш. Эта козацкая каша будет вкуснее, если после приготовления оставить настаиваться в течение 10 минут.