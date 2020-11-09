Кулаки, маты и стрельба: как украинцы борются с распространением коронавируса

В Украине зафиксировано около 470 тысяч случаев заражения коронавирусом. Ситуация находится на грани контроля, о чем ежедневно напоминают в Минздраве. Из-за высокой заболеваемости украинцы самолично стараются препятствовать распространению коронавируса, заставляя своих соотечественников носить маски. Без драк, матов и оружия не обошлось. Причину такого поведения, а также самые резонансные случаи драк из-за масок опубликовали в издании "Сегодня".

Как украинцы заставляют друг друга носить маски

Как сообщается, во всех городах Украины растет количество случаев "разборок" из-за отсутствия масок. Последний тому пример – случай в киевском трамвае 15-го маршрута. На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что в салон пытается зайти девушка лет 20 без маски. Отсутствие средств индивидуальной защиты стало поводом для того, чтобы кондуктор и другой пассажир стали выталкивать ее на улицу. Несмотря на протест со стороны пассажиров, девушка не бросила попытки войти в трамвай: войдя, она обматерила тех, кто противился ее пребыванию в вагоне, но была вытолкнута более жестким способом – ногой в грудь.

Также резонансное ЧП произошло на станции метро "Славутич" в Киеве. Как сообщила киевская городская прокуратура, 42-летний пассажир зашел на платформу метро без маски, из-за чего полицейский сделал ему замечание. В ответ он решил использовать газовый баллончик против представителей порядка. На этом он не остановился: достав перочинный нож, мужчина пытался поранить полицейского и пассажиров метро. При этом носить оружие в метро, видимо нормально: другой пассажир сделал предупредительный выстрел в сторону платформы, что помогло правоохранителям задержать преступника.

Один из последних конфликтов произошел в метро на станции "Арсенальная", 8 ноября. "Ковид-дессидент" с признаками алкогольного опьянения пытался проникнуть в метро без маски, на что ему сделали замечание. В ответ мужчина распылил струю газа в лицо сотрудников муниципальной охраны.

Эти конфликты стали далеко не первыми за 8 месяцев карантина. В августе в Запорожье в одном из супермаркетов началась драка между охранником и покупателем. У последнего маска была лишь на подбородке, и после того, как охранник сделал ему замечание, началась драка.

Незадолго до этого кулачным боем закончился конфликт во Львове. Когда в салон автобуса зашел без маски парень спортивного телосложения, один из пенсионеров сделал ему замечание. В итоге нарушитель напал на пенсионера уже на улице. Участники конфликта так были увлечены дракой, что вышли на проезжую часть и едва не были сбиты проезжающими авто.

Что говорят психологи

По мнению психологов, конфликты на фоне высокой заражаемости COVID-19 будут происходить еще чаще. При этом влияет также и длительность карантина, так как носить маски в течение настолько длительного времени доставляет неудобства. У украинцев появляется оправданное возмущение, почему, мол, я вынужден терпеть неудобства, а тот, кто без маски, позволяет себя вести как ни в чем не бывало.

"Число конфликтов будет расти, пока люди не начнут самоорганизовываться. Люди носят маски, потому как не хотят заболеть, не хотят принести болезнь в семью, ношение маски становится нормой. Как такие люди расценивают тех, кто не носит маску? Как угрозу своей безопасности, как каких-либо привилегированных людей. Каждый, кто носит маску, бережет не только себя, но и других, каждый, кто не носит маску – не бережет ни себя, ни других. Именно так расцениваются действия тех, кто не носит маски. Поэтому накал эмоций, к сожалению, возможен", – считает психолог Лилия Воронина.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке и нанесли несколько ударов в голову.

Также мы писали о том, что недавно в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски.