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В Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски: фото и детали ЧП

Сумы, Четверг 17 сентября 2020 15:01
В Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски: фото и детали ЧП
Пасажир избила кондуктора из-за маски в Сумах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Суммах пассажир набросилась на кондуктора из-за маски и нанесла ей увечья

В Сумах кондуктор пострадала от рук неадекватной пассажирки. Женщина зашла в троллейбус без защитной маски, начала ругаться с кондуктором и водителем, а затем и вовсе набросилась с кулаками на женщину-кондуктора.

Про вопиющий инцидент рассказали в Facebook КП СМР "Електроавтотранс". Случилось это вечером 16 сентября в троллейбусе №275 ("Химгородок" - "Центролит").

Кондуктор Светлана рассказала, что на одной из остановок в транспорт зашло две женщины. Одна из них была без маски, да еще и с признаками алкогольного опьянения. В ответ на замечание надеть маску она стала ругаться с кондуктором и водителем. Тогда последний вынужден был остановиться, а кондуктор вышла наружу и стала вызывать полицию. Тогда пассажир и набросилась на Светлану.

"Разъяренная пассажирка набросилась на нее: сначала работница предприятия получила удар в лицо, затем удары по рукам, ногам, телу. Остановить драку и успокоить пьяную пассажирку трудом смогли водитель, прохожие и полиция, которая уже прибыла на место по вызову", - говорится в сообщении.

Теперь у Светланы на руках и лице многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке. Медики оказали кондуктору помощь, а пассажир теперь будет иметь проблемы с законом.

В Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски: фото и детали ЧПВ Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски: фото и детали ЧПВ Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски: фото и детали ЧП

В Сумах пассажир избила кондуктора (фото: facebook.com/КП-СМР-Електроавтотранс)

В пресс-службе также добавили, что такие случаи очень распространены. Так, за последнюю неделю всего случилось четыре подобных конфликта в общественном транспорте. К счастью, там обошлось без увечий.

Ранее мы писали, что в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Народный депутат Ахтем Чийгоз высказал единственную версию нападения на активиста.

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