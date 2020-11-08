В метро Киева агрессивный пассажир набросился на "копов": фото с места ЧП

В метро Киева пассажир набросился на полицейских (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В метро Киева произошел инцидент с пьяным пассажиром

В метро Киева агрессивный пассажир набросился на правоохранителей после того, как ему сделали замечание за отсутствие маски.

ЧП случилось на станции метро "Арсенальная" 8 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Сотрудники "Муниципальной охраны", на которых возложена обязанность следить за соблюдением масочного режима в метрополитене, сделали замечание мужчине без маски", - говорится в сообщении.

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он отреагировал агрессивно, начал бросаться на стражей порядка и применил слезоточивый газ.



"К счастью, мы всегда готовы к подобным случаям. Мужчину успокоили и вызвали полицию. Дальше делом займутся правоохранители", - рассказали в "Муниципальной охране".

В метро Киева пассажир набросился на правоохранителей (фото: dtp.kiev.ua)

Напомним, что буквально пару дней назад подобный инцидент случился на станции метро "Славутич". Мужчина с ножом напал на полицейского и брызнул в лицо "копу" газовым баллончиком из-за замечания о том, что нужно носить маску.

Отметим, что в Киеве ввели жесткий контроль карантина в метро. Сотрудники "Муниципальной охраны" проверяют пассажиров на станциях, перронах и в вагонах метро на наличие защитных средств.

Ранее министр юстиции Денис Малюська объяснил, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина в Украине (от 6 ноября) за отсутствие маски на улице не будут штрафовать. Также штрафовать не будут несовершеннолетних. Штрафы за не ношение маски коснутся общественных мест и ​​транспорта, их размер от 170 до 255 гривен.